Felállhat a padlóról a babaváró hitel Az elmúlt hónapokban megszokottnál jóval erősebb keresletet hozhat az előttünk álló időszak a babaváró kölcsönnél, amely iránt ebben az évben látványosan megcsappant az érdeklődés. A várhatóan növekvő kereslet egyik oka, hogy néhány hónapon belül jelentősen szűkül a támogatott konstrukció igénylésére jogosultak köre. Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, 2024. január 1-jétől csak azok a házaspárok igényelhetik a hitelt, ahol a feleség még nem töltötte be a 30. életévét. Ez alól kivétel, ha az igénylő legalább 12 hetes terhességet tud igazolni: ebben az esetben az anyánál a be nem töltött 41. év a felső korhatár, ám ez a lehetőség is csak 2024 végéig él. Az igénylők szempontjából szintén nagyon fontos változás, hogy az igényelhető hitel összege a jelenlegi 10 millióról 11 millió forintra nő, a vállalt havi törlesztőrészlet maximuma pedig 50 ezerről 51 ezer forintra emelkedik. A másik, a babaváró iránti kereslet alakulása szempontjából fontos elem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) javaslata szerint – valamikor a jövő év első felében – az egyébként elvárt 20 százalékos mérték felére lehetne csökkenteni a bankok által elvárt minimális önerőt az első lakóingatlanuk vásárlásához lakáshitelt felvevő fiataloknál.