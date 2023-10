A kormány célja, hogy Magyarország energiaellátása hosszú távon biztonságos, megfizethető és fenntartható legyen - mondta az energiaügyi miniszter kedden, az Opus Titász Zrt. Debrecen nyugati határán megépülő Macs 132/22 kilovoltos áramhálózati alállomásának ünnepélyes avatásán. A most elkészült beruházás fontos lépés ezen az úton - emelte ki.

Lantos Csaba (balról 2.): a kormány feladata, hogy megtalálja a Magyarország számára legjobb válaszokat az energetika területén is

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú Bihari Napló

Kiemelte: a kormány országszerte 160 milliárd forinttal támogat kapacitásbővítő, üzembiztonságot javító beruházásokat az átviteli rendszerirányítónál és az elosztóknál.

A kormány feladata, hogy megtalálja a Magyarország számára legjobb válaszokat az energetika területén is. Nem okozunk meglepetést, a kormány kitart eddigi politikája mellett, továbbra is támogatjuk a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést és a családokat. Az energiapolitika is ezt a célt szolgálja - hangoztatta a miniszter.

Hatalmas összeget fordít a hálózatok fejlesztésére az Opus Titász és az Opus Tigáz Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében A vármegye teljes területén több mint 7,2 milliárd forintból korszerűsítik az áramhálózatot, míg a gázhálózat fejlesztésére 1,4 milliárdot szánnak.

Lantos Csaba felidézte, hogy kidolgoztak egy tízéves, több ezermilliárd forintos energiaszuverenitási programot.

Úgy látjuk, hogy a függetlenség - az áramellátást tekintve - az atomenergia és a megújuló energiaforrások kettősére építve megvalósítható

- mondta. Jelezte azt is, hogy a kapacitásbővítő, üzembiztonságot javító beruházások folytatódnak: a közelmúltban benyújtott REPowerEU fejezetbe együttesen 495 milliárd forint beruházási értékben tervezték be az áramhálózat megújítását, digitalizálását és az ipari parkok energetikai célú zöldítését szolgáló fejlesztéseket.

Az energiaügyi miniszter a megnyitón

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú Bihari Napló

A legfontosabb, hogy továbbra is biztosítjuk a lakosság számára a rezsicsökkentett árakat. Európában ma is Magyarországon a legolcsóbb a családok számára a földgáz és a villanyáram.

- mutatott rá a tárcavezető.

A fejlesztés a BMW járműgyárának is otthont adó észak-nyugati gazdasági övezet zavartalan energiaellátását segíti. Magyarország az európai autóipar jelentős szereplője, az ágazat meghatározó hányadát adja a hazai gazdasági és ipari teljesítménynek, a kivitelnek és foglalkoztatásnak - jegyezte meg Lantos Csaba hozzátéve:

a közvetlen és közvetett álláshelyeket egybeszámítva akár félmillió magyar kenyérkeresete múlhat a szektor hazai jelenlétén.

Az autógyártás több szempontból korszakváltáson megy át: nemcsak a környezetkímélő hajtás térnyerése, hanem az önvezető technológiák és járműmegosztó szolgáltatások terjedése miatt is. Az Európai Unió a klímasemlegesség elérése érdekében az elektromos mobilitás mellett kötelezte el magát.

Magyarország úgy őrizheti meg kivívott helyét az ágazatban, és védheti meg ezzel magyarok százezreinek munkahelyét, ha a legkorszerűbb technológiákat honosítja meg, érkezzenek azok Németországból, vagy akár a Távol-Keletről, Kínából és Dél-Koreából

- hangsúlyozta az energiaügyi miniszter.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere

stratégiai jelentőségűnek nevezte azt az együttműködést, amely kialakult az elmúlt években a város, a kormány és az Opus vállalatcsoport között.

Torda Balázs, az Opus Titász Zrt. vezérigazgatója azt mondta, a debreceni fejlesztés a cég eddigi legnagyobb áramhálózati beruházása, amelynek mostani, második ütemében az észak-nyugati gazdasági övezetbe telepített transzformátorállomása 3,254 milliárd forintba került.

Lélfai Koppány, az Opus Global Nyrt. vezérigazgatója szerint a cégcsoporton belül az energetikai divízió kiemelt figyelmet élvez.