Az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek a személyi kölcsönök. Nagyobb összegnél azonban már egyáltalán nem egyértelmű, hogy megéri. Sokkal kedvezőbb kamat mellett juthatunk jelzáloghitelhez, ráadásul a futamidő is hosszabb lehet, ami jóval alacsonyabb törlesztőrészletet eredményez.

Jelzáloghitel, személyi kölcsön, fogyasztóbarát konstrukció - akárhonnan nézzük, a személyi kölcsön a befutó

Fotó: Shutterstock

Amiért mégis a személyi kölcsön viszi el a pálmát, az a jelzáloghitel „macerái“. Egyfelől a fedezet, ami csak megfelelő értékű, Magyarország területén található, per- és tehermentes ingatlan lehet, amely magánszemély tulajdonában áll. Másfelől a hiteligénylési folyamat heteket vesz igénybe, és a hitel induló költségei is magasak, akár a százezres nagyságrendet is elérhetik. Szerencsére sok bank több díjat is elenged vagy visszatérít a folyósítás után, de a hiteligényléskor így is a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Fékezett habzású Jolly Joker

Ha gyorsan kell a pénz, vagy ha nincs megfelelő ingatlanunk – és amúgy sem szeretnénk több tízmillió forintot felvenni –, akkor kénytelenek vagyunk visszakanyarodni a személyi kölcsönhöz. És már meg is van az oka a termék népszerűségének, amit ráadásul online is intézhetünk. A pénzügyi intézmény saját ügyfeleként gyakran mobilapplikáción keresztül is van lehetőségünk kölcsönt felvenni, de egyre több bank teszi lehetővé az online hiteligénylést az új ügyfelek számára is. Ez a fogyasztóbarát személyi kölcsönök esetében pedig kifejezetten előírás.

Az ingatlanfedezeten kívül nincs szükség sok dokumentumra sem, mindössze a személyi iratainkat, munkáltatói igazolást, és esetleg bankszámlakivonatot kérhet a bank.

„Az egész procedúra – az igényléstől a folyósításig – napok alatt megvan, és a pénz még a héten belül a számlánkon lehet” – foglalja össze a személyi hitel népszerűségének lényegét Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Magasabb jövedelemre van szükség

Szemben a jelzáloghitellel – ami a fedezet miatt a bank számára biztonságosabb, s emiatt a kamata a legalacsonyabb az összes hitelfajta között – a személyi kölcsönhöz csak drágábban juthat a kérelmező. A kamata általában ott kezdődik, ahol a jelzáloghiteleké véget ér. Az egyedüli fedezetet ugyanis a fizetése jelenti, ami nagyobb kockázatot hordoz.

Jóváírási akciókkal is számolhatunk vagy egyéb mézesmadzagra, amellyel a bankok csalogatják a hitelre éhes ügyfeleket

Fotó: Shutterstock

A magas kamat miatt viszon magasabb törlesztőrészletre is kell számítani. Ennek részben a kamat, részben pedig a rövidebb futamidő az oka. Személyi kölcsönt nem kaphat a kérelmező 10 évnél hosszabb időre, de a legtöbb banknál 7-8 év a maximum. Még az egyébként kedvező feltételek mellett kínált fogyasztóbarát személyi kölcsönök futamideje sem lehet hosszabb 7 évnél.

Így, ha nagyobb összeget igényelnénk személyi kölcsön formájában, akkor biztosan nem lesz elég a minimálbérhez közeli jövedelem, de még a nettó átlagkereset sem, ami 2023 júniusában 376 900 forint volt.

Ennyi fizetés kell 10-12 millió forinthoz

Egy 10 millió forintos, 7 évre felvett kölcsön havi törlesztőrészlete 185 ezer forint körül van, ehhez a jogszabály szerint legalább 370 ezer forintos havi nettó jövedelemre van szükség.

Ezt a hitelt azonban ilyen paraméterek mellett legfeljebb az UniCredit Banknál van esélyünk igényelni, a többi bank magasabb jövedelmet kér, vagy nem is ad ekkora összeget.

Amennyiben a 8 éves futamidőben gondolkodunk, már két ajánlatot is találunk: az UniCredit mellé az Erste is csatlakozik. Ők ketten a nagy összegű személyi kölcsönök igazi „nagyágyúi”. Csak ez a két bank kínál ugyanis 12 millió forintig személyi kölcsönt.

Ne felejtsük azonban, hogy a jövedelemnek nemcsak az összege, de a forrása is fontos.

Kezdjük a magasabb verzióval, a 12 millió forinttal. Az UniCredit Banknál ez az összeg 13,48 százalékos (online igénylés és online kölcsön szerződés esetén 12,91 százalékos), míg az Ersténél 14,93 százalékos THM (Teljes Hiteldíjmutató) mellett érhető el. Előbbi 199 773 forintos, utóbbi 206 347 forintos törlesztőrészletet eredményez. Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsön esetén a kiemelkedő Prémium Aktív Extra kamatkedvezményt akkor lehet megkapni, ha legalább 400 000 forint havi jóváírás érkezik a banknál vezetett bankszámlánkra, de 10 millió forint feletti hitelösszeg esetén havi nettó 600 ezer forintot kell igazolnunk. Az Erste Bank Most Extra személyi kölcsönéhez 400 ezer forint jövedelmet vár, amelyet a bankhoz kell utalnunk. Az Ersténél ugyanakkor folyósítási díjjal is számolnunk kell, ami 12 millió forint kölcsönnél 120 ezer forint. A kért összeget az UniCreditnél 21, az Ersténél 23 éves kortól igényelhetjük.

A tízmilliós hitel mát több banknál elérhető

Négy bank is kínál 10 millió forintos személyi kölcsönt 7-8 éves futamidőre. 7 éves futamidőnél a fentieken kívül a CIB Bank, az MBH Bank, a Raiffeisen Bank és a Cofidis is versenybe száll. A havi törlesztőrészlet nagyjából 180 és 192 ezer forint között mozog.

A törlesztőrészlet 8 éves futamidőre havi 166 és 172 ezer forint között van, és az UniCredit és az Erste mellett a CIB Banknál igényelhető. Továbbá itt már bejöhetnek a képbe az akciók, amelyek esetén mindig legyünk résen!

Kamatkedvezményt általában akkor kap az ügyfél, ha vállalja, hogy a fizetését (vagy bizonyos összegű átutalást) a bankhoz érkezteti. Adott esetben a bank aktív számlahasználatot is elvár.

Ezenkívül jóváírási akciókra is számíthatunk – hívja fel a figyelmet a pénzügyi szakértő. Az UniCreditnél egyhavi törlesztőrészletet, de legfeljebb 50 ezer forintot visszakapunk, ha november 30-ig benyújtjuk a hiteligénylésünket. Amennyiben pedig online kötünk szerződést és rendben törlesztünk, akkor 30 ezer forint jár vissza. A két promóció összevonható, így akár 80 ezer forintot is kaphat az ügyfél mindkettő promóció feltételeinek maradéktalan teljesítése esetén.

Nagyobb összegű hitelnél már érdemesebb lehet személyesen érdeklődni, de ilyenkor a bankok is óvatosabbak

Fotó: Shutterstock

Az MBH Bank egyhavi törlesztőrészletet, legfeljebb 200 ezer forintot visszaad, ha a Jóljáró csomagban új hitelkártyát is igényelnénk a kölcsön mellé. Az Erste 20 ezer forint értékű Alza.hu utalványt ad, ha december 11-ig online igénylünk legalább 2 millió forintos személyi kölcsönt.

A fogyasztóbarát kölcsön sem konkurencia

Ha tehát 10-12 millió forintra, azaz nagyobb összegre van szükségünk, nem csak a jelzáloghitelt lehet hajlamos a kérelmező elkerülni. Az ok egyszerrű: a személyi kölcsönön kívül fogyasztóbarát kölcsön ezen a szinten már nem igazán van, csak az Erste kínálja havi 14,92 és a Cofidis 15,88 százalékos THM mellett. Mindkettőnél a leghosszabb futamidő 7 év.

Ne feledjük, a szabadságnak, egyszerűségnek ára van: a magasabb törlesztőrészlet. Csak akkor igényeljünk ekkora összeget, ha biztosan tudjuk a hitelt fizetni a futamidő végéig.

Jó, ha tisztában vagyunk azzal is, hogy az online hiteligénylés, bár még kényelmesebbé teszi a folyamatot, nem minden esetben lehetséges. Ilyen nagy összegnél már érdemesebb lehet személyesen érdeklődni, de a bankok is óvatosak a magasabb összeg esetében.