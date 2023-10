Eljött a friggatriszkaidekafóbiások napja A biztosító felhívja a figyelmet, hogy a pénteki nap és a 13-as szám önmagában is szerencsétlen szimbolikát hordoz, együtt pedig még nagyobb hatással vannak a babonásokra. A 13-as számot több vallásban és kultúrában is a tökéletlenség jelképének tartják, a tőle való félelem egészen az ókorra vezethető vissza, míg a pénteki naptól inkább bibliai eredetű. A péntek 13-at övező jelenségnek már külön neve is van: friggatriszkaidekafóbia, amelyben a „Frigga” a norvég istennő nevéből származó péntekre (angolul Friday), a triszkaidekafóbia pedig a 13-as számtól való ijedelemre utal. Az angolszász társadalmakban például sokszor a mai napig nincs 13-assal számozva házszám, hotelszoba, emelet vagy éppen kórterem.