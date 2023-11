A Magyarországon működő 1300 pékségből nagyjából félezer mögött 15-20 tulajdonos található, akik a teljes hálózatot működtetik – világított rá Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke.

A Pékszövetség vezetője szerint nem felelnek meg a Magyar élelmiszerkönyv szabályainak az albán pékségek tésztái.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt a szervezet vezetőjének szavairól, illetve hogy nem felelnek meg a Magyar élelmiszerkönyv szabályainak az albán pékségek tésztái, az üzemeltető cégek pedig megkerülik a munkaügyi szabályokat. Akkor arról is beszélt, hogy az albán pékségek magyarországi jelenléte

kedvezőtlen a magyar sütőipari cégekre nézve,

és az egyik fő gond az, hogy kevés tésztaféle használatával sokféle termék készül náluk, ezért is lehetséges, hogy a sós és az édes tészták íze szinte ugyanolyan.

Most a Pénzcentrum járt utána a témának, és arra jutottak, hogy a fentebb felsoroltaknál súlyosabb következményekkel is járhat, ha valaki úgy dönt, hogy ilyen pékségben vásárol, ugyanis nagyon rövid az előállítási idő, nem sütik meg szakszerűen a pékárukat, ami aztán emésztési panaszokhoz is vezethet.

Ezekben a termékekben élve marad az élesztő, ami a tápcsatornában jut, és ott erjesztve bontja az ottani táplálékot.

Gáz képződik, feszül a has, a járulékos állagjavítók meg görcsöket okoznak – fogalmazott a portálnak Nagy Károly pék, belgyógyász, háziorvos és üzemorvos.

Azonban a történet itt még nem ér véget, megkerestek egy dietetikust is.

Szűcs Zsuzsanna, a Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt a portálnak, hogy bár próbált utánanézni a szóban forgó termékek pontos összetevőinek, tápanyagtartalmának, sótartalmának, nem járt sikerrel. Figyelmeztetett arra is, hogy a vajas tésztából készült, édes péksüteményeknek nagyon magas lehet a zsírtartalmuk, emellett cukrot is tartalmaznak. A sós változatokat tekintve a magas só- és a zsírtartalom okozhat gondot.