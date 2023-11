Ismét romlott a hazai közúti fuvarozók helyzete a DigiLog Consulting által közzétett, 2023 harmadik negyedévi Közúti Fuvarozási Árindex adatai szerint. Elemzésükből kiderül, hogy tovább nyílt a költség-ár olló, mivel a költségek az előző negyedévhez és a tavalyi év hasonló időszakához képest is nőttek, miközben a fuvardíjak csökkentek. Ennek egyenes következménye, hogy a harmadik negyedévben a fuvarozók jó része már veszteséget termelt fuvarozási tevékenységével.

Fotó: Shutterstock

A fuvaros szolgáltatók kedvezőtlen eredménye nem meglepő ilyen gazdasági környezetben. A logisztikai szektort megbízásokkal ellátó két fő terület, az ipar és a kiskereskedelem is mélyrepülésben volt a harmadik negyedévben.

Az üzemanyagár mintegy 10 százalékot emelkedett az előző negyedévhez képest,

de még mindig legalább 15 százalékkal olcsóbb az előző év harmadik negyedéves szintjéhez képest. Annak ellenére, hogy a járműgyártás jól teljesített, a hazai ipari termelés 5,1 százalékkal maradt el a tavalyi harmadik negyedéves teljesítményétől. A kiskereskedelem pedig ennél is nagyobb, 7,3 százalékos esést mutatott.

A fenntartási és javítási költségek növekedésének eredményeképpen a harmadik negyedévben

a nemzetközi fuvarozásban 5,2 százalékos, a belföldiben pedig 7,6 százalékos összköltség-növekedés mérhető az előző negyedévéhez viszonyítva, míg 2023 azonos időszakához képest 9,6, illetve 8,1 százalékos az emelkedés.

Az alacsony szállítási igény következtében a harmadik negyedévben is romlottak az iparág hatékonysági és termelékenységi mutatói. Csökkent a kamionok futásteljesítménye, az üres futások mértéke pedig emelkedett. Ezek a változások tovább emelik a fuvarozók rakott kilométerre eső költségeit.

A forint árfolyam-ingadozása is hozzájárult a nemzetközi fuvarozás eredményességéhez, mivel a bevételek nagy része euróban, a költségek jó része viszont forintban kerül elszámolásra. A forint volatilitása miatt ez az előző negyedévhez képest 1,1 százalékkal segítette, míg 2022 harmadik negyedévhez képest 1,8 százalékkal rontotta a szállítási tevékenység eredményességét.

Annak ellenére, hogy az előző év azonos időszakához képest a nemzetközi fuvarozók 9,6, míg belföldes kollégáik 8,1 százalékos díjemelkedéssel tudták volna ellensúlyozni költségeik növekedését és hatékonyságuk romlását, a díjszint 4,5, illetve 2,2 százalékkal csökkent. A csökkenés mögött a kapacitásfelesleg áll:

csökkent az áruforgalom, a kereslet pedig a fuvarozási szolgáltatások iránt is visszaesett, ugyanakkor a fuvarozók még nem csökkentették le eléggé járműveik számát, így kamionból továbbra is túlkínálat van ezen a rendkívül versengő piacon, ami jól látható az árak esésében.

Az infláció látványos csökkenése 2024-ben valószínűleg mérsékelni fogja a fuvarozási szolgáltatások előállításához szükséges komponensek árait is. A kormány és a fuvarozók között létrejött együttműködési megállapodás, mely szerint több szektorális támogatásban is részesítik a szakmát. Mindezek azonban csak kismértékben enyhítik a fuvarozókon lévő kettős nyomást, és nem oldják meg nehéz gazdasági helyzetüket. Akár 40-50 százalékos emelkedés várható a hazai, és akár 70-80 százalékos a német használatarányos útdíj esetében, itthon pedig jelentősen emelkedik a gázolaj jövedéki adója is.

Ezek az adóemelések és az általános infláció okozta drágulás akár további 16-21 százalékos áremelkedést is okozhat a jövő évi fuvardíjakban.

A kereslet növekedése lassú ütemben halad, így a kapacitásfelesleg és a nyomott ár is biztosra vehető 2024 első felében. A fuvarozóknak tehát továbbra is alacsony megrendelésállománnyal, de emelkedő költségekkel kell számolniuk. Ha a megbízók kihasználják az árversenyt, és nem fizetik meg az emelkedő költségeket, úgy hamarosan megindulhat a kamionok számának csökkentése, ami viszont a recesszió véget értével okozhat majd komoly kapacitáshiányt.