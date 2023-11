Meddig tartja magát az elemzők szerint túlértékelt forint?

Hétfőn is erős szinteken mozog a forint. Bár a várakozások szerint az MNB szép lassan kivágja alóla a kamatot, gyengítve ezzel a magyar fizetőeszközt, ám a forint most is fontos támaszt sértett az euróval szemben. Mit sem törődve a prognózisokkal, továbbra is remek formát mutat.

1 órája | Szerző: Faragó József