A következő években is tíz százalék körül emelkedhet a minimálbér

A következő években is fennmaradhat a minimálbér emelésének két számjegyű mértéke – erről beszélt a Bruttó legújabb adásában Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke, aki szerint gazdasági adatok nem indokolták a megállapodásban rögzített emeléseket, de szociális szempontokat is mérlegeltek, amikor elfogadták a szakszervezetek javaslatait. A munkaadói oldal képviselője arról is beszélt, hogy a szövetséghez tartozó mintegy 2200 boltot is érzékenyen érintette az energiaárak megugrása, ám már most látni lehet, hogy a jövő évre szóló energiaszerződéseik annál is kedvezőbbek, mint amilyeneket a nyáron meg tudtak kötni.

1 órája | Szerző: Járdi Roland