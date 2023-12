Magyar szempontból kifejezetten örömteli információ jelent meg a Politico hasábjain. Az EU-s politikai nyilvánosság talán legbefolyásosabb lapja ugyanis arról számolt be, hogy küszöbön áll a magyar uniós források folyósításáról szóló döntés meghozatala.

Még sosem volt ennyire közel Magyarország az uniós pénzekhez: már holnap meghozhatják a végső döntést Brüsszelben. Fotó: Shutterstock

Az újság egészen pontosan azt írta, hogy erre a következő 24 órában sor kerülhet, és

akár már kedden kiadhatják a zöld jelzést Brüsszelben.

A keddi időpont némiképp meglepő lehet, tekintve, hogy az idei utolsó uniós csúcs csak csütörtökön kezdődik. De ha valaki ránéz az Európai Bizottság naptárára, akkor bizony látszik, hogy december 12-én is fontos tanácskozás lesz.

Milyen döntés születhet kedden a magyar uniós forrásokról?

Ez nem más, mint az általános ügyek tanácsa, amely a legfontosabb előszoba az uniós döntéshozatalban.

Itt jellemzően az európai ügyekért felelős miniszterek a delegáltak – Magyarországot minden bizonnyal Bóka János képviseli majd –, akik előkészítik és véglegesítik az Európai Tanács, vagyis az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfői találkozójának napirendi pontjait és az ezekkel kapcsolatos megállapodásokat, illetve következtetéseket.

Az utóbbi december 14–15-én, tehát csütörtökön és pénteken lesz. Az általános ügyek tanácsában pedig az éves jogállamisági eljárások értékelése az egyik kiemelt téma, amely Magyarországgal szemben is hosszú ideje zajlik. A Politico tehát arra számít, hogy itt lezárhatják a jogállamisági kifogások miatt visszatartott pénzek kérdését, és ez a döntés megy majd tovább az Európai Tanács elé, ahol már lényegében formaiság a tagországok vezetőinek a jóváhagyása. Már csak azért is, mert a statisztika vastagon alátámasztja, hogy ami átmegy az általános ügyek tanácskozásán, az átmegy az állam- és kormányfők szintjén is.

Mennyi uniós pénz érkezhet Magyarországra?

Mindez nem kevés pénz előtt számolhatja fel az akadályt: a bizottság 2022 decemberében mintegy 22 milliárd eurónyi Magyarországnak szánt uniós kohéziós forrás befagyasztásáról döntött. Rögzítették, hogy ezt csak abban az esetben vonják vissza, ha a magyar kormány az emberi jogok védelméhez és a jogállamisághoz kapcsolódó reformok sorát végrehajtja. Most egy neve elhallgatását kérő uniós tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy fontos reformokat láttak magyar oldalról, amelyek hozzájárulnak a bírói függetlenség erősítéséhez Magyarországon.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy számos probléma szerintük továbbra is fennáll, de az a benyomásunk, hogy a felek készek foglalkozni ezeknek is a megoldásával. Mindenesetre a befagyasztott források körülbelül fele, azaz 10 milliárd euró állhat rendelkezésre, ha a bizottság valóban elégedett az igazságügyi reformokkal. Azonban ez teljes egészében nem lesz azonnal elérhető, a pénzek fokozatosan gördülnek majd ki. Magyarországnak először részletes tervet kell benyújtania az uniós pénzből finanszírozni kívánt projektekre.

Azonban uniós bürokraták azt is jelezték, hogy 500 millió eurónyi költségigénylést már kaptak Magyarországtól, és ezt jó eséllyel a következő hetekben ki is fogják fizetni.