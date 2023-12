A népszerű elektronikus zenei fesztivált 2024. július 3-tól 6-ig tartják a Balaton déli partján – közölték a szervezők.

Az elektronikus zene legfontosabb képviselői lépnek fel jövőre a Soundon.

Fotó: NurPhoto via AFP

Fellép nálunk az idén Grammy-díjat kiérdemlő Purple Disco Machine, az aktuális dance színtér egyik legkarizmatikusabb alakja, James Hype, az underground elektronika szupersztárjaként emlegetett Paul Kalkbrenner, az új lemezével érkező Marshmello vagy Timmy Trumpet, de itt lesz a dance-porondon új korszakába lépő John Newman is – idézte Filutás Annát, a Heineken Balaton Sound projektvezetőjét a közlemény.

Mint Csiszár Virág, a fesztivál bookingmenedzsere fogalmazott, a fellépőlista összeállításánál kiemelt szempont volt, hogy az elektronikus zenét kedvelő látogatók széles táborából mindenki találjon magának kedvenc előadót.

Szem előtt tartottuk, hogy az utóbbi évben nagyon népszerű keményebb, hardstyle, hard techno műfajok képviselői jövőre nagyobb teret kapjanak a fesztivál nagy helyszínein is.

A most bejelentett nevek közül ilyen például Nico Moreno vagy Ben Nicky.

Végre az egyetemistákat is meghallották a szervezők: új időpontban lesz jövőre a Balaton Sound November 2-tól már meg is lehet vásárolni az első Early Bird bérleteket a 2024-es Soundra.

A most bejelentett tizenkét fellépő közül a remixeiről híres amerikai James Hype kislemezei több százmillió streamet érnek el, Ferrari című slágerével már több mint 500 milliónál tart, nemrég megjelent Drums című dala szintén nagy tempóban gyűjti a lejátszásokat. A brit énekes, dalszerző, dj-producer John Newman karrierje több mint tíz éve kezdődött a Rudimentallal közös Feel the Love című listavezető dallal, ezt követte a Love Me Again. Idei nagy sikere a Hold On to My Love.

Purple Disco Machine, azaz Tino Piontek német DJ és zenei producer a klasszikus diszkó műfajt modernizálta, némi funky árnyalattal színezve remixeit.

Idén ő kapta a legjobb remix lemeznek járó Grammy-díjat. Szintén érkezik az elektronikus underground, a techno és a dance egyik legfontosabb DJ-je, a német Paul Kalkbrenner, és a maszkot viselő DJ-producer, Marshmello. Khalid kollaborációjával, a Numbbal már 40 millió megtekintést gyűjtött be a YouTube-on és egy hónapja jelent meg legújabb albuma, a Sugar Papi.

A belga világsztár, Lost Frequencies szintén fellép a jövő évi Soundon, akárcsak Timmy Trumpet, aki nemcsak DJ-producer, hanem hangszeres zenész is.

Színpadra lép Ben Nicky, aki jelenleg az egyik legfoglalkoztatottabb elektronikus művész, a TikTokon mintegy egymilliárd megtekintést ért el. Idén októberben megjelent legújabb hanganyagát fogja bemutatni Zamárdiban Will Sparks. A Nervo egy ausztrál DJ-producer ikerduó, Miriam és Olivia Nervo formációja, amely évek óta a világ első számú női DJ produkciója.

Nico Moreno a francia újhullámos techno ismert képviselője, aki a műfaj keményebb oldalát képviseli, erős indusztriális beütéssel. Ugyancsak a fellépők között lesz a brit Switch Disco, Dan Creasy és Nikos Kalogerias duója, amely a house, az electro és a tech-house keverékét játssza.