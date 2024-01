Az Európai Bizottság legutóbbi értékelése szerint Magyarország az uniós gazdasági növekedési rangsor élmezőnyében lehet ebben az évben; 2,4 százalékos növekedést jósolnak a magyar gazdaságnak, ami lényegesen meghaladja az uniós átlagot, az 1,3 százalékot – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Brüsszelben, az MTI-nek adott nyilatkozatában. A tárcavezető az uniós tagországok gazdasági és pénzügyminisztereinek tanácskozásán vett részt a belga fővárosban.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A tanács napirendjét ismertetve elmondta, hogy a tagországok nagy hangsúlyt fektetnek a versenyképességre, és arra törekszenek, hogy Európa növekedési pályára álljon. Szerinte jó hír, hogy az Európai Bizottság legutóbbi gazdasági előrejelzése a magyar gazdaság 2,4 százalékos növekedését prognosztizálta 2024-re, de hozzátette, hogy a magyar kormány ennél magasabb – 3,6 százalékos – növekedést vár.

Nagyon bízunk benne, hogy mindez együtt jár majd a versenyképesség javulásával is

– hangsúlyozta Varga Mihály. Ukrajna négy évre szóló 50 milliárd eurós finanszírozásával kapcsolatban elmondta: a magyar álláspont az, hogy az eszközt évente kellene értékelni, ennek keretében az uniós bizottság megvizsgálja a forrásokra való igényt, illetve azok felhasználását, és ennek fényében dönt a következő évi folyósításról.

„Azzal a reménnyel fejeztük be a tanácskozást, hogy a február elsejei uniós csúcson, amikor végleges döntés születik az eszközről, a magyar javaslatokat is értékelni fogják. Törekedni kell arra, hogy az ahogy eddig is, minden tagország számára elfogadható megoldást dolgozzon ki” – hangoztatta Varga Mihály.