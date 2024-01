A Vodafone Magyarország 1000 forintot jóváír a január 2-án történt szolgáltatáskimaradás után. Ezt a pénzt a januári havidíjból kapják vissza az ügyfelek, ezt a következő számlán láthatják majd. Az érintetteket sms-ben is értesíti majd a cég.

Fotó: Shutterstock

A Vodafone az Economxszel tudatta a kompenzáció részleteit.

Január 2-án teljesen leállt a Vodafone és a Telekom összes szolgáltatása. Órákon keresztül nem volt elérhető az internet, a televízió és a telefon sem. A szolgáltatás estére helyreállt, de ekkor és még január 3-án is történtek fennakadások.

A két vállalat közlése szerint a problémát egy áramellátási hiba okozta.

A Vodafone úgy tájékoztatott, hogy áramszünet okozta a problémát.

Ahogy arról korábban írt a Világgazdaság, a Magyar Telekom is tájékoztatott a kimaradás részleteiről. Azt írták, hogy villamosenergia-ellátási probléma miatt a Telekom IPTV és Telekom TV szolgáltatásai, valamint a mobil-hangszolgáltatás elérhetősége január 2-án kedden délelőtt akadozhatott. A központi funkciókat ellátó hálózati berendezések redundáns, szünetmentes rendszerrel és generátorral védett villamosenergia-ellátással rendelkeznek. A szolgáltatások egyik üzemeltetési helyszínén a villamosenergia-ellátó rendszerben komplex probléma keletkezett, a redundáns villamosenergia-ellátásban is rövid időre szolgáltatási üzemszünet következett be.

Továbbra sincs magyarázat arra, hogy ha van több, egymástól független forrású áramellátásuk (ezt hívják redundanciának), s generátoruk is, akkor miért nem tudták elkerülni az üzemszünetet.