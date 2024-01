Magyarországon a munkaerőhiány olyan mértékű, amely korábban még nem volt tapasztalható – derült ki a Wellby House Kft. közvetítőcég jelentéséből. Mint írták, ez a gazdaságot és a vállalatokat is kihívások elé állítja. Bizonyos szakmákban annyi munkavállaló hiányzik Magyarországon, hogy a nyitott pozíciók már nehezen tölthetők be az adott régió, sőt bizonyos esetekben az ország munkaerő-tartalékával.

Egyre nagyobb az igény a minőségi munkásszállókra, ezt a szállásadók és a munkáltatók is felismerték. Olyan szállásokra van szükség, amelyek megfelelnek a 21. századi igényeknek, biztonságosak, felszereltek, és elegendő privát szférát biztosítanak. Az elmúlt években tapasztalható országos munkaerőhiány arra ösztönzi a vállalatokat és a munkaerő-kölcsönzőket is, hogy minőségi szállást biztosítsanak a munkavállalóknak, akik hajlandók lesznek ezért a hiányszakmákban olyan térségekben is elhelyezkedni, ahol szállásoltatásra is szükségük van.

Igaz ez a magyar és a külföldi, az utóbbi évben nagy számban érkező harmadik országbeli munkavállalókra is

– hangsúlyozta Kiss Éva, a cég értékesítési vezetője.

A modern munkásszállók elősegíthetik a mobilitást

Bár a magyarországi munkaerő-szállásoltatás elindult egy fejlődési úton, még mindig rengeteg fejlesztenivaló van. Kiss Éva elmondta: a munkavállalók többségét lakásokban, házakban szállásoltatják, ahol sok esetben a szomszédok, az utcában élők sem nézik jó szemmel ezt. A nagyobb létszámú munkásszállók zöme pedig régi, korszerűtlen épület.

Ezeket próbálták és próbálják ugyan felújítani, de az épületek adottságai miatt korlátozottak a lehetőségek. Folyosónként sok szobára jut egy konyha, fürdőegység.

A szakértő kiemelte: céljuk olyan munkásszállókat létrehozni, amelyek élhető terekkel, korszerű fűtés-hűtés technikával és 21. századi igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal és infrastruktúrával állnak a munkaadók, munkaerő-kölcsönzők és a munkavállalók rendelkezésére. Elengedhetetlenül szükség van a modernizációra, hogy azokban a térségekben is rendelkezésre álljon elegendő számú munkavállaló, ahol a vállalatok korábban soha nem tapasztalt hiánnyal küzdenek – tette hozzá.

A szállásokat a munkavállalói igényekhez kell alakítani

Alapvető igény és elvárás egy munkásszállótól a tisztaság, privát szféra, jó minőségű wifi, hogy a lakók tudják tartani a kapcsolatot a családtagokkal, barátokkal. Ahhoz, hogy a munkások ki tudják pihenni magukat, meglegyen a privát szférájuk, apartmanokat alakítanak ki az épületekben, melyek esetén 2-3 szobához tartozik egy konyha és egy fürdőszoba, sok esetben külön WC-vel.

A szállásadóknak olyan kulturális és életviteli szokásokat is figyelembe kell venni a szállók berendezésekor, amely az adott országból érkező munkavállalókat jellemzi. Harmadik országbeli munkavállalók esetén ilyen igény például a rizsfőző, közös főzési lehetőség biztosítása, több és nagyobb tévékészülék elhelyezése.

Egy szállásadó akkor lesz sikeres, ha rugalmas, és alkalmazkodik a munkáltatók és a munkavállalók igényeihez

– összegezte a Wellby értékesítési vezetője.