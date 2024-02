Tovább növekedett a háztartási hitelek állománya az Intrum és a GKI által megalkotott Intrum Fizetési Index (IFI) 2023. harmadik negyedéves adatai szerint, miközben a lakossági nemteljesítő személyi hitelek aránya enyhén csökkent, 2,7 százalékról 2,5 százalékra – derül ki az Intrum keddi közleményéből, amely szerint ennek a hátterében a magyarok fizetőképességének kismértékű javulása áll.

A közlemény szerint az orosz–ukrán háború keltette bizonytalanság miatt a magyar háztartások jelentős része kényszerült hitelfelvételre, miközben a nemteljesítő hitelek aránya is 2014 óta nem látott szintre emelkedett az elmúlt két évben.

Fotó: Shutterstock

Mint írják, a legnagyobb mértékben az áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitelek állománya bővült, elsősorban a babaváró hitelek növekedésének tulajdoníthatóan. A háztartási hitelek másfél százaléka volt több mint 90 napos késedelemben az Intrum szerint 2023 szeptemberének végén, ami szinte azonos a korábbi negyedévek adataival.

Gyakorlatilag

nem történt változás a személyi hitelek esetében, míg kismértékben csökkent a késedelmes gépjárműhitelek aránya az előző negyedévhez képest.

Noha a késedelmes forintalapú hitelek aránya még mindig magas, enyhe csökkenés volt tapasztalható. Ugyancsak csökken az átstrukturált hitelek aránya, míg a 90 napos késedelemmel rendelkező állomány aránya szinte változatlan maradt.

A teljes háztartási hitelállomány értékvesztéssel való fedezettsége 3,4 százalékra csökkent, míg a 90 napot meghaladó késedelemmel rendelkező hitelek esetében ez az arány 57,7 százalékra apadt. Az IFI 2012 májusában, a pénzügyi válság végén mutatta a legalacsonyabb értéket (mínusz 60 pont). 2019 májusában volt rekordmagas szinten, röviddel a Covid-hullám kitörése előtt (60 pont), 2023 utolsó negyedévében pedig 18,5 ponton állt.

A közlemény felidézi azt is, hogy az áremelkedés üteme szeptember óta enyhült, részben a bázishatás miatt, de felhívja a figyelmet arra is, hogy az idei év elején az árak további emelkedése is várható, többek között az üzemanyagok jövedéki adójának, a hulladékkezelési díjnak és az autópálya-matricák díjának emelése miatt.