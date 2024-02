Kulcskérdés itt a béke, ebben nem állunk jól. Brüsszel a háború lázában ég – kezdte az interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő hozzátette: Magyarország szerint mindennek a béke körül kellene forognia.

Eltelt lassan két év, mindenkinek reményei voltak, amelyek nem teljesültek. A háború továbbra is nyitott, öldöklés folyik a fronton, első világháborús körülmények vannak.

Hangsúlyozta, mi nem adunk pénzt fegyverre, ezt az 50 milliárd eurót nem fegyverekre kapja Ukrajna.

Hozzátette, ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze, "lélegeztetőgépen van", azaz az ukrán állam működésének költségét állja az EU.

Magyarország azonban azt szerette volna, hogy a békére küldjük a pénzt. Ez nem volt lehetséges, mert a nyugatiak azt gondolják, hogy minél tovább tart a háború, annál jobbak lesznek az ukránok esélyei.

Az idő az oroszok oldalán van

– tette egyértelművé. Ugyanakkor az a veszély fenyegetett, hogy ha nincs megállapodás, akkor elveszik a mi pénzünket és azt elküldik az ukránoknak. Hangsúlyozta, azért siker ez a megállapodás, mert erről meg tudott egyezni a nagy tagállamokkal.

Fegyvert nem küldünk, a mi pénzünket nem küldik Ukrajnába.

A miniszterelnök elmondta, nem tudott jól aludni, mert a hotel ablaka előtt kürtöltek a traktorok.

Mennyire erősek ezek a garanciák?

A miniszterelnök szerint erősek a garanciák, hogy nem küldik a magyarok pénzét Ukrajnába, „nagyon meglepődnék, hogy ezek nem teljesülnének”.

A magyar baloldal háborúpárti a kormányfő szerint, akik még a magyarok pénzét is odaadná az ukránoknak. Arra a kérdésre, hogy miképp jutottunk el az F16-os küldéséig, azt mondta, ez az 1 millió dolláros kérdés. Szerinte van ennek egy természetes lelki folyamata, elkezdődik kicsiben, és egy időben azonosulnak velük. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nyilvánvaló, hogy az oroszok nem tudják legyőzni Ukrajnát.

Ki az a marha, aki egy kisebbel nem bán el, neki megy az utca legnagyobb gyerekének a NATO-nak

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte nem az európai, hanem az amerikai érdeket képviselnek sokan. Ugyanakkor jelezte, béke akkor lesz, ha változás lesz Brüsszelben.

Mi lett volna, ha nincs megállapodás?

A miniszterelnök szerint számos kérdésünk van Brüsszellel, ezek a migráció, a gender-ügy, a rezsicsökkentés kérdése. Azonban most ezek a viták vannak, de a helyzet az, hogy minden vitában van eszköz Brüsszel kezében, de a mi kezünkben is. Ezért nyilvánvaló, hogy tudnak nekünk kárt okozni, de „az se lesz kellemes, amit mi okozunk nekik” Ennek ellenére a jobb az, hogy megegyeztek.

Elmentem a falig, ha ez a megállapodás nem jön létre, akkor az a helyzet áll elő, hogy megegyeznek, elküldik a pénzt és vele együtt a magyarok pénzét. Ez kinek jó?

– tette fel a kérdést.

Miért tüntetnek a gazdák Európában?

A gazdatüntetésekről azt mondta, ha nem akart volna, akkor se tudta volna kikerülni őket. Spanyol gazdákkal találkozott, „érdekes beszélgetés volt, a gyerekkoromat felidézte”. A bajuk, hogy a termelés egyre többe kerül. Ráadásul megengedik, hogy olyan országokból hozhatnak be terményeket, ahol olcsóbb a termény. Elmondta, erről nagy vita volt az uniós csúcson, többen pedig ingerülten fellázadtak a bizottság ellen, hogy hagyja abba. Most a csirkét engedik be, „ez nem fair”, tette hozzá.

Választás van júniusban, „ezt demokrácia deficitnek hívják”, mondta, hozzátéve, ha ez túl nagy, akkor politikai változás lép életbe, azaz elzavarják a vezetőket.

Ez be fog következni júniusban. Ebben a magyarok is részt vehetnek.

Nem tartunk igényt az ukránok kóserpecsétjére

Nem érdekel a véleményük, mondta arról, hogy a magyarok nem oroszpártiak. Mint mondta, nem tartunk igényt az ukránok kóserpecsétjére. Hangsúlyozta, a magyar külpolitika szuverén, az, hogy megvádoltak minket, az nem befolyásolja döntéseinket. Ugyanakkor arra kérte Szijjártó Pétert, hogy legyen udvarias.

Nagyon nagy a távolság számos kérdésben a két ország között

– mondta, hozzátéve, hogy Ukrajna is szuverén ország, de mi támogatjuk őket, annak ellenére, hogy a kisebbségi magyarok jogfosztásban élnek. Ez pedig nem volt mindig így, 2015-ig nem így volt. Hiszem, ha látom, mondta a nyelvtörvény változtatásáról.