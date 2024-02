A március 15-i hosszú hétvégét követően folytatódnak a tavaly megkezdett felújítások a magyarországi autópálya- és autóútszakaszokon – erről tájékoztatta a Világgazdaságot Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikáció igazgatója. Elmondta, mivel kedvező az időjárás, kinyitottak a hazai aszfaltkeverő üzemek, és a munkagépek is időben felvonulhatnak.

Fotó: Varga György / MTI

Az MKIF 2022 szeptemberében 1237 kilométeren vette át a meglévő magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. Rögtön az első évben, 2023-ban 235 kilométer és a főpálya 19 százaléka újult meg.

Szimicsku László hozzátette, hogy a kezelésükben lévő autóutakon és autópályákon idén legalább ekkora mértékben lesznek szintrehozási munkálatok, amelyek kilenc hazai gyorsforgalmit érintenek. Köztük sorrendben az M3-as, M7-es és M1-es autópályákon végzik el a legtöbb beavatkozást.

De találkozhatnak munkagépekkel az autósok az M35-ös, M30-as, M4-es, M70-es, M15-ös gyorsforgalmikon is, továbbá 110 híd is megújul, és a pihenőhelyek felújítása is folyamatos. Ezzel az MKIF kommunikációs igazgatója szerint lényegében a hároméves felújítási programot szinte készre jelenhetik, az utolsó év előtt a teljes főpálya mintegy 40 százaléka megújulhat, tehát 2025-re már csak 3-4 százalék marad.

Időben kikerültek a ködre figyelmeztető jelzések vasárnap

Szimicsku László az M7-esen vasárnap történt balesetről, amelyben egy ember életét vesztette, elmondta, hogy a változtatható jelzésképű táblákon öt helyen is, már 7 óra után pár perccel kikerültek a ködre figyelmeztető jelzések. Hozzájuk 7.30-kor érkezett az első bejelentés, hogy a Balaton felé történt baleset, ezt követően a kollégájuk a helyszínre ment, és látva a ködöt, visszatolatott, majd a köd határán megállt, fény- és karjelzéssel a külső sávban lassította a forgalmat. Ezután 7.45-kor érkezett hozzájuk újabb bejelentkezés, hogy a Balaton felé tartó oldalon is baleset történt.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) ugyanakkor jelezte, hogy jogilag nem tömegbalesetről van szó, mert több kisebb baleset lévén ezek ráfutásos esetek voltak.

Ettől függetlenül a MABISZ befogadja a kártérítési igényeket, elvégzi a kárfelmérést, a hivatalos iratok beérkezte után eljuttatja az illetékes biztosítóhoz az iratokat.