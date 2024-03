Az euróban számított értéke 7,4, az importé 14 százalékkal kisebb volt idén januárban, mint az előző év azonos időszakában. A termék-külkereskedelmi egyenleg 900 millió euróval javult. Az előző hónaphoz viszonyítva a külkereskedelmi termékforgalom szintje az exportoldalon 12, az importoldalon 4,2 százalékkal nőtt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A decemberi számokat magukkal rántották a német gazdasági nehézségek, de januárban már javuló külkereskedelmi adatokat közölt a KSH.

Fotó: Shutterstock

A kivitel értéke 11,4 milliárd eurót (4 364 milliárd forintot), a behozatalé 10,9 milliárd eurót (4 175 milliárd forintot) tett ki januárban.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 497 millió euró (190 milliárd forint) volt havi szinten. Decemberben a német gazdaság recessziója rántotta a mélybe a magyar külkeradatot. 2023 decemberében a német megrendelések elapadása miatt a magyar mérleg 20 százalékkal esett az export, valamint 7,6 százalékkal az oldalán. A kivitel 78, a behozatal 70 százalékát az tagállamaival bonyolította le Magyarország.

Éves bázison az export euróban számított értéke 7,4, az importé 14 százalékkal csökkent.

Segítettek a németek?

A tavaly év végi után a vártnál nagyobb mértékben nőtt a német export és az import. A német kivitel 6,3 százalékkal bővült, a behozatal pedig 3,6 százalékkal nőtt decemberhez képest – írta meg a Reuters.

Ez a nagyobb mértékű emelkedés még úgy is meglepő, hogy februárban az Ifo gazdaságkutató már jelezte, hogy javult a német exportőrök piaci hangulata. Az Ifo elemzőcsapatának vezetője, Klaus Wohlrabe ennek ellenére hozzátette, hogy a német gazdaság továbbra is bajlódik a jelenlegi nemzetközi események miatt, de úgy látja, hogy van ok a bizakodásra, mivel bőven van hely a kereskedelmi fellendülésre a német cégek számára.