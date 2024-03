Húsvéti wellnessre készül minden harmadik szállóvendég Magyarországon A wellnesshotelek húsvéti kapacitásának egyharmada még foglalható, tehát bőven van miből válogatni: az összes szállodai férőhely 60 százaléka egyelőre kiadó a négynapos ünnepi hétvégére. A március 15-i hosszú hétvége a legutóbbi példa arra, hogy az utolsó napokban megsokszorozódik a szállásfoglalási kedv, ilyenkor napról napra telnek be az üres helyek. Ráadásul a húsvét más országokban is ünnep, így külföldre és külföldről is megnő a forgalom.