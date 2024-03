Húsvéti wellnessre készül minden harmadik szállóvendég Magyarországon

A wellnesshotelek húsvéti kapacitásának egyharmada még foglalható, tehát bőven van miből válogatni: az összes szállodai férőhely 60 százaléka egyelőre kiadó a négynapos ünnepi hétvégére. A március 15-i hosszú hétvége a legutóbbi példa arra, hogy az utolsó napokban megsokszorozódik a szállásfoglalási kedv, ilyenkor napról napra telnek be az üres helyek. Ráadásul a húsvét más országokban is ünnep, így külföldre és külföldről is megnő a forgalom.

2024.03.22.

Húsvétkor kiemelt vendégforgalomra számítanak a szálláshelyek, az utazókat pedig számos helyen árengedményes akciók és ünnepi program várja. Utánanéztünk, hogy pontosan mire készüljön, aki a négynapos hétvégét és a hozzá kapcsolt iskolaszünetet pihenéssel, utazással tervezi tölteni. Az aktuális árakról és elérhető kínálatról Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője nyilatkozott a Világgazdaságnak. Húsvéti wellness: még vannak szabad helyek minden szálláskategóriában / Fotó: Shutterstock Mennyibe kerül a húsvéti wellness? A teljes bruttó szobaárbevétel és a vendégéjszakaszák adatai alapján az egy főre eső átlagos éjszakánkénti ár 12 824 forint a húsvéti hosszú hétvégén. Jócskán eltérő árakat találunk az egyes hotelkategóriákban: a három-négy csillagosokban – ahol jellemzően nagyobb arányban elérhetők a wellness-szolgáltatások – átlagosan 22 863 forint egy éjszaka ára fejenként,

az ötcsillagosokban 36 491 forint az aktuális átlagár éjszakánként egy főnek. Vannak olyan szállásadók, akik 15-20 százalék kedvezményt is adnak a tematikus csomagokra. A húsvéti vacsorák közben sok helyen énekelnek sztárvendégek, több szálláshelyen pedig gyermekprogramokkal is készülnek. Jellemzően kézműves foglalkozásokkal, tojásfestéssel, tojásfutammal, arcfestéssel várják a kicsiket, míg máshol bohóc szórakoztatja majd őket.

Mindeközben máris érződik a foglalásokon, hogy 2024 januárjától ismét csak a pihenésre fordítható a ugyanis a márciusban online kifizetett összegek 28,3 százalékát fizették így Kelemen Lili szerint. Van, ahol sztárvendég énekel a húsvéti vacsorához majd / Fotó: Shutterstock Mennyire népszerű a húsvéti wellness? Csaknem minden harmadik húsvéti utazó wellness-szálláshelyen pihen – derül ki a Szallas.hu adataiból. A húsvéti foglalások 73 százaléka nonhotel szállástípusba (apartman, vendégház, panzió stb.), 27 százaléka pedig hotelbe szól. Szállodaválasztás esetén a négycsillagos a legkeresettebb, a vendégek 14 százaléka foglal ilyen kategóriájú hotelbe, a háromcsillagosokat pedig a vendégek 11 százaléka választotta eddig. Miből áll a kikapcsolódás? Úgy tűnik, hogy a hosszabb kikapcsolódásra vágyók körében népszerűbbek a hotelek: hároméjszakás tartózkodásnál a vendégek mintegy harmada választott szállodát. Az átlagos foglalásonkénti vendégszám alapján a családok többsége és a többfős társaságok nagyobb arányban teszik le a voksukat az apartman, a panzió és a vendégház hármas mellett. Forgalmas hetek jönnek, de nem mindenki az iskolaszünet miatt utazik pihenni / Fotó: Shutterstock A nonhoteleknél 3,9 fő, míg a szállodáknál 2,8 fő az átlagos létszám per foglalás. A családosok, különösen több gyermek esetén, valószínűleg kisebb arányban foglaltak wellness-szállodába – közölte Kelemen Lili. A foglalások 43 százaléka két,

36 százaléka három,

20 százaléka pedig egy éjszakára szól. Mennyire telítettek a szállodák húsvétkor? A wellness-szálláshelyek 32 százaléka foglalható még húsvétra, de összességében a hotelkínálat körülbelül 60 százaléka elérhető jelen állás szerint. Azonban a március 15-i hosszú hétvége előtt is sokat lendítettek a forgalmon az utolsó napok, így várhatóan a következő napokban még jócskán érkeznek be last-minute foglalások. A húsvéttal indul a tavaszi szünet, de nem ér véget vele, ugyanis sokan inkább a hosszú hétvége utáni napokra időzítik utazásukat, emiatt a teljes tavaszi szünetben szinte duplázza a hosszú hétvége eredményeit a szálláspiac. Együtt van a család, ez az ünnep lényege / Fotó: Shutterstock A három-négy csillagos hotelt választók körében a top 10 húsvéti belföldi úti cél: Pécs Budapest Nyíregyháza Szeged Hajdúszoboszló Siófok Hévíz Zalakaros Gyula Harkány A nagyobb turisztikai régiókban a 3-5 csillagos foglalások eloszlása húsvétkor nagyjából egyenletes, Észak-Magyarországon az utazók 16,4 százaléka, a Balatonnál 16 százaléka, a Nyugat-Dunántúlon 15,1 százaléka jelentkezik a Szallas.hu adatai szerint.

