Az Európai Parlament (EP) szerdán jóváhagyta azt a javaslatot, amely további egy évvel meghosszabbítja az unióba irányuló ukrán és moldáv mezőgazdasági importra vonatkozó behozatali vámok és kvóták ideiglenes felfüggesztését. Az intézkedés következtében 2025. június 5-ig meghosszabbították Ukrajna és Moldova esetében a vámmentes behozatalt. Az eredetileg 2022 májusában elfogadott és 2023 májusában meghosszabbított uniós kereskedelemliberalizációs intézkedések 2024. júniusában jártak volna le.

Fotó: AFP

Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési biztosa a szavazás előtt azt mondta, hogy a bizottság megfelelő egyensúlyt talált az ukrán és az uniós gazdák érdekei között, mivel a jogszabályba beépítettek a safe guardot, vagyis záradékot a tojás és a baromfi esetében. A törvényben további biztosítékok is szerepelnek – mutatott rá. A bizottság gabonaiporttal kapcsolatban tett nyilatkozatát is felolvasta, amelyben kitérnek arra, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború felbontotta a korábbi ellátási láncokat. Az unió ezért próbálja elérni, hogy az értékláncok helyreálljanak. Mint mondta, fontos, hogy az ukrán termékek eljussanak a harmadik országokba. Hozzátette, mivel fontos a gabonatermelés és a gabonapiac, a bizottság nyomon fogja követni az importot, és közbelép, ha szükséges.

Hiába demonstrálnak a gazdálkodók

Mint ismert, az európai piacokon igen súlyos gondokat okoztak az előállításukra vonatkozó nagyon szigorú uniós elvárásoknak nem megfelelő, vagyis olcsóbban előállított, s így jókora versenyelőnyt élvező termékek. Mivel ez nagyjából rátette az i-re a pontot az Európai Bizottság által folytatott gazdasanyargató politika tekintetében, szinte minden uniós országban gazdatüntetések robbantak ki tavaly év végén, amelyek a mai napig tartanak. Alig volt olyan uniós főváros, amelynek útjait ne zárták volna le a gazdák, s ahol ne csaptak volna végül össze a rendőrök a farmerekkel, talán a legemlékezetesebb ilyen ütközet Lengyelországban zajlott le.

De úgy tűnik, Brüsszel továbbra sem akarja meghallgatni a gazdákat, hiszen szerdán csont nélkül átment az ukránoknak és moldávoknak vámmentességet és egyéb kedvezményeket nyújtó jogszabály.

Jöhetnek az ukrán termékek – vagy nem

A módosítás egyébként felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy tegyen lépéseket abban az esetben, ha az ukrán miatt zavarok lépnek fel egy vagy több uniós ország piacán, ezért a mezőgazdasági termékeknél (baromfi, tojás és cukor) vészféket ír elő. Ennek értelmében az EU akkor vetne ki importvámokat, ha a forgalom meghaladja a 2022-es és 2023-as behozatal átlagát. Itt érdemes megjegyezni, hogy az USDA elemzése szerint az Európai Unióban tavaly további 1 millió tonnával, 13 millió tonnára nőtt a búzaimport, szemben az előző két gazdasági év 12,1 millió és 4,6 millió tonnájával. Vagyis a jogszabályban említett évszámok behozatali átlaga már eleve egy erősen megemelkedett mennyiséget jelent.

Miután az EP elfogadta a javaslatot, az Európai Tanácson van a sor, amely hivatalosan is jóváhagyja majd a rendeletet, ami így heteken belül hatályba is léphet. Az Európai Bizottság még a háború kirobbanása után, 2022-ben függesztette fel az ukrán agrárimportra kivetett vámokat és kvótákat. A parlamenti ülésen azonban több képsivelő is felvetette, hogy a bizottságot szólítsák fel arra, hogy kezdje újra a tárgyalásokat az Európai Tanáccsal. A felvetést a képviselők többsége támogatta, ezért a már elfogadott jelentést vissza kell küldeni a szakbizottságba, hogy ott újratárgyalják.

Ezzel több keleti tagállam, köztük Magyarország sem értett egyet, mivel az ukrán termékek, főleg a gabona piaci zavarokat okozott. Tavaly az érintettek betiltották az ukrán gabonafélék forgalmazását országuk területén.