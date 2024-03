Európai szintű vásárlásösztönző támogatást kell biztosítani az uniós autóipar gyors és gördülékeny zöld átmenete érdekében – fogalmazott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Tavaly globális szinten 14 millió elektromos személyautót adtak el, amelynek 58 százalékát Kínában értékesítették.

Fotó: Bodnár Boglárka

Kínában az eladott autók már közel 30 százaléka elektromos, ez az arány Európában 21, az USA-ban pedig csak 8 százalékot tesz ki.

Ennek alakulását érdemben befolyásolja, hogy 2022-ben összességében Kína biztosította a legtöbb – több mint 22 milliárd dollár – állami támogatást az elektromos járművek vásárlásához. A bőkezű állami szubvenció – ami ösztönzi a kereskedelmet és a gyártást – miatt a zöld ipart is az ázsiai ország dominálja, az ország a világ egyik legnagyobb exportőre – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A minisztérium emlékeztet, hogy az USA elektromosjármű-piaca gyorsan növekszik, az amerikai kormány most szövetségi szintű állami támogatást vezetett be az Inflation Reduction Acten belül az elektromos járművek vásárlására vonatkozóan, amivel a beszállítóit is erősíti, hiszen az alkatrészeknek az USA-ból kell származnia a támogatás elnyeréséhez. Kína és az Egyesült Államok térnyerése mellett az azonban le fog maradni, amit jól mutat a német elektromosautó-támogatási program: miután a programot decemberben lezárták a kereslet azonnal jelentősen visszaesett és előretekintve is jóval alacsonyabb kereslettel számolnak. A belső égésű motorok betiltására vonatkozó 2035-ös EU céldátum felülvizsgálata pedig olyan bizonytalanságot szül, ami árt mind a zöldátállásnak az iparban, mind pedig keresleti oldalon.

Nagy Márton azt mondta, hogy az európai elektromos autóipar fellendítése és megerősítése érdekében lépni kell: uniós szintű elektromosjármű-vásárlásösztönző programot szükséges indítani, hogy lépést tudjunk tartani az USA-val és Kínával, amelyek jelentős költségvetési forrásokat fordítanak a saját iparuk támogatására. Az új, iparpolitikai és állami támogatási megközelítésű program – az általános zöld és digitális átállás támogatása helyett – az elektromos autók dedikált támogatását célozná mind fogyasztói mind pedig gyártói oldalról. Az Európai Unió egyik legnagyobb vállalása a zöld átállás, a karbonsemlegesség megvalósítása, ezért

környezetvédelmi és iparstratégiai szempontból is közös érdekünk, hogy Európa az elektromos autók gyártói oldalának vezető hatalma legyen,

megtartsa versenyképességét az USA és Kína térhódításával szemben. A magyar soros elnökség alatt kiemelt figyelmet fogunk fordítani a programra – közölte Nagy Márton.