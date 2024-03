Jó hírt közölt kedd reggel Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter, miután a Japan Credit Rating Agency megerősítette hazánk „A-” besorolását stabil kilátás mellett.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a hitelminősítő

pozitívan értékelte a magyar gazdaság ellenálló képességét a külső sokkhatásokkal szemben, a kedvezőbb adósságszerkezetet, a növekvő exportteljesítményt és a bankrendszer stabilitását.

Varga Mihály azt is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a japán elemzők azzal számolnak, hogy a kormány idén tovább csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot. Mindemellett a pénzügyminiszter felidézte azt is, hogy legutóbb a Scope Ratings erősítette meg hazánk besorolását, de a három nagy nemzetközi hitelminősítő is befektetésre ajánlja Magyarországot. Jelenleg két osztályzattal magasabbra sorolják hazánkat, mint egy évtizeddel ezelőtt.