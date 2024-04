Az Aldi rákontrázott a Lidlre – 551 100 forintos kezdő fizetéssel keresnek a Balatonhoz új munkavállalókat

Közeleg a nyári szezon, ezt jelzi az is, hogy a nagy áruházláncok meghirdették a szezonális munkalehetőségeiket. A Lidl után az Aldi is várja az új munkavállalókat a Balatonhoz: 30, 35 és 40 munkaórás jogviszonyra is lehet jelentkezni, beállhatnak akár az egyetemisták és főiskolások is.

2024.04.15. 10:29 | Szerző: VG

Készül a nyárra az Aldi, amely 100 szezonális új munkavállalót keres a Balaton környéki üzleteibe, méghozzá több mint 550 ezer forintos bruttó kezdő fizetéssel. Több mint félmilliós kezdő fizetéssel várja balatoni munkavállalóit az Aldi / Fotó: NurPhoto via AFP Miután a Lidl bejelentette, hogy a Balaton és a Velencei-tó környékére új munkavállalókat keres a nyári szezonra, az Aldi is előállt a saját ajánlatával. Egyetemistákat és főiskolásokat is vár az Aldi Közleménye szerint az Aldi június 1. és augusztus 31. között 10 Balaton környéki üzletét is kiemelt, az átlagosnál nagyobb forgalmú üzletté nyilvánítja, amelyek a korábbinál is hosszabb nyitva tartással várják a vásárlókat, még jobban alkalmazkodva a nyaralók életéhez. Ehhez kapcsolódva százzal nő a dolgozói létszám, hogy „az érintett 10 üzletében a megnövekedett vásárlószám ellenére is minőségű és gördülékeny kiszolgálásban legyen része minden egyes vevőjének.” A részletezés szerint munkavállalók a határozott idejű munkaviszony keretén belül teljes, illetve heti 30, vagy 35 órás részmunkaidőben is dolgozhatnak. A vállalat a szezonális balatoni pozíciókban tovább emelte béreit, így ezekben az üzletekben: heti 30 óra esetén havi bruttó 413 325 forint,

heti 35 óra esetén havi bruttó 482 213 forint,

40 órás munkaviszony esetén havi bruttó 551 100 forint a járandóság. Hosszabb nyitva tartással is készül a nyárra az Aldi / Fotó: Németh András Péter / Mediaworks Az Aldi hozzátette: juttatási csomagja kivételesen vonzó ajánlat lehet azok számára, akik a nyári időszakban a Balaton környékén vállalnának munkát. Az áruházlánc ezekbe a pozíciókba felsőoktatási hallgatók jelentkezését is várja. Bővül a fagyikínálat is Az Aldi közölte azt is: Balatonlellén,

Gárdonyban,

Szántódon,

Siófokon,

Balatonalmádiban található üzletek a nyári időszakban egy parkolóban felállított, légkondicionált sátorral bővülnek, ahol a non-food termékek, szerszámok, kerti eszközök, strandfelszerelések, ruházat és háztartási termékek is elérhetőek lesznek. Ezen felül minden tókörnyéki áruházban fagylaltszigeteket alakít ki, ahol további öt-hat fagyasztóládában a vásárlókat gazdag fagylalt- és jégkrémválaszték várja.