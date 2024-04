Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint közel 10 százalékos volt a reálkeresetek éves növekedése. Idén februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417 100 forint volt.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az adatokat értékelve kiemelte,

ma már egymillió emberrel dolgoznak többen Magyarországon, mint 2010 előtt, a három és félszeresére, az átlagbér pedig háromszorosára emelkedett.

Az államtitkár megfogalmazása szerint a hatékony és eredményes intézkedések eredményeképpen a kormány visszaszorította az inflációt, amely márciusra 3,6 százalékra zuhant. Ennek is köszönhetően 2023 szeptembere óta, azaz már hatodik hónapja emelkednek a reálbérek, a fizetések vásárlóereje februárban 9,9 százalékkal nőtt. Mindezt a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 10 százalékos emelkedése is érdemben támogatta. Egyre több és egyre többet is ér a családok jövedelme, ami a fogyasztás helyreállásán keresztül hozzájárul a 2024-es újraindításához, majd jövőre annak további emeléséhez.

Korábban az államtitkár a Világgazdaság makrogazdasági podcastsorozatban úgy fogalmazott, hogy sem minőségében, sem mennyiségében nem veszélyeztethetik a magyar munkaerőpiacot a vendégmunkások, és erre oda is fognak figyelni. A politikus szerint hisztériakeltés folyik a kérdés körül, ugyanis a közvélekedéssel ellentétben nem fogják letörni a béreket, ahogy a munkahelyeket sem veszik el. Azt viszont elismerte, hogy ha átmenetileg is, de szükség van rájuk, a gazdasági racionalitás ezt diktálja. A hazai potenciális munkaerő-tartalékból százezer fő viszonylag könnyen bevonható, de a többségnek évekre lesz szüksége ahhoz, hogy vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra.