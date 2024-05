Az idősotthon a mai társadalmi viszonyok szerint a legoptimálisabb megoldás a szépkorúaknak

Az utóbbi években egyre fontosabbnak tűnik az idősotthonok szerepe. Mi állhat ennek hátterében?

Az egyik fő ok, hogy szinte teljesen megszűnt az a régi, többgenerációs családmodell, amikor az idősek napi szintű segítséget tudtak kérni családtagjaiktól. Manapság ezt nem mindenhol tudják megoldani, ahol igen, ott is jelentős terhet ró a családra. A másik ok pozitívabb: látható, hogy masszívan emelkedik a várható élettartam, ezért hosszabb nyugdíjas korra számíthatnak az idősek, amelyet nem mindegy, hogy hol, milyen körülmények között töltenek.

Lakóik 30 százaléka szerint az idősotthonban sokkal aktívabban vesz részt a közösségi életben, mint korábban / Fotó: Shutterstock

Az Olajág Otthonok hat helyszínen 11 intézményt üzemeltet, ahol összesen csaknem 1600 idős embert látnak el. Hogyan élnek itt az idősek?

Igyekszünk minél szélesebb program- és ellátáspalettát kínálni számukra. Ami valamennyi idősotthonunkban közös, hogy mindenkit saját lakrészben látunk el, arra törekedve, hogy lakóink minél többen és minél tovább élhessenek így, részben önellátó módon, amely nagyban segíti a fizikai és mentális egészségüket is. Mindezt az idősek több szempontból is biztonságos környezetben tehetik:

nővérhívó rendszerrel,

füstjelzővel ellátott zárt lakrészben,

folyamatos szakápolói, szakorvosi felügyelettel,

portaszolgálattal,

miközben a mindennapi terheket is levesszük a vállukról, hiszen nem kell házimunkával, mosással, takarítással, bevásárlással foglalkozniuk.

Hogyan tudnak kikapcsolódni az otthonok lakói?

Nagyon büszkék vagyunk, hogy lakóink mintegy

30 százaléka nyilatkozott úgy, hogy sokkal aktívabban vesz részt a közösségi életben, mint korábban.

Ez számunkra nagyon fontos visszajelzés. Van egy mottónk: a boldog emberek, így a boldog idősek is tovább élnek. Igyekszünk többféle módon is tenni ezért. A kék zónák, mint ismert, olyan, demográfiai szempontból rendkívüli földrajzi területek, ahol különösen magas az idős – akár száz évet is megélő – és ezzel együtt jó egészségnek örvendő emberek aránya. Az itt tapasztalt táplálkozási, életmódbeli mintákból igyekszünk minél többet átvenni, meghonosítani az otthonainkban az itt élők életminőségének érdekében.

Mit jelent ez pontosan?

Igyekszünk mindent megtenni, hogy minél tartalmasabban teljenek az itteni napok. Testmozgási lehetőséget, például nordic walkingot, jógát vagy kertészkedést biztosítunk az otthonok kertjében, valamint számtalan zenés, táncos, művészeti, terápiás vagy éppen a napi szintű többgenerációs programot. Utóbbi része a babaringató, a mesefotel, de óvodai-iskolai foglalkozások is, amikor a kicsik találkozhatnak az otthon lakóival. Pszichológus szakemberek segítségével hamarosan indul egy új, jólléti programunk is, Boldogságóra néven, amelynek célja a szépkorúak pozitív idősödésre hangolása.

Hiszünk abban, hogy az Olajág Otthonokban is meg lehet találni a mindennapokban az örömforrást, a célokat.

Ezt szolgálja az élethosszig tartó tanulás jegyében a senior akadémia, különböző előadásokkal, de létezik egyfajta bakancslistás programunk is: ebben a korábban vágyott kívánságokat igyekszünk teljesíteni szponzorok segítségével. Hihetetlen ötleteket sikerült megvalósítanunk, volt olyan, aki fogatot hajtott, más ejtőernyőzött, sakknagymesterrel játszott, akadt, aki nótaénekessel énekelt együtt egy gyertyafényes vacsorán.

Mi a cél mindezekkel?

Az Olajág Otthonokban élők azzal együtt, hogy a hátteret biztosítjuk számukra, ezekből a kékzónás elemekből „összerakhatnak” egy az életkoruknak megfelelő, de rendkívül tartalmas, közösségben zajló, színes életet, amelynek egyes elemei komplexen, egymásra épülnek. A beilleszkedés érdekében a lakóknál már a beköltözéskor igyekszünk felmérni az érdeklődési körüket és külön szakember segíti a folyamatot. Többnyire olyan lakóink vannak, akik kedvelik a közösségi életet, de előbb-utóbb szerencsére szinte mindenki beilleszkedik, 1600 lakónk közül évente csupán 2-3 olyan eset van, hogy valaki mégsem érzi jól magát az otthonban.

Idősekről lévén szó, az egészségügyi ellátás kiemelt fontosságú. Az említett szakorvosi-ápolói felügyelet mellett milyen további szolgáltatások állnak rendelkezésére az otthonokban?

Az említett egészségügyi szolgáltatások mellett igyekszünk lakóinknak minőségi kiegészítő szolgáltatásokat is kínálni: gyógytornászok, masszőrök, tornaszoba, némelyik lakóotthonban sószoba és uszoda is a lakók rendelkezésére áll. A többi idősotthonhoz hasonlóan az Olajág is biztosít szakápolási, rehabilitációs lehetőséget azoknak a lakóknak, akik átmenetileg vagy akár élethossziglan olyan fizikai vagy mentális állapotba kerülnek, hogy fokozott figyelmet igényelnek.

Volt idő, amikor némi bizalmatlanság volt tapasztalható az idősotthonokkal kapcsolatban, változott-e a megítélésük?

Tapasztalataink szerint az idősotthonokkal kapcsolatos közvélekedés nagyon sokat változott az utóbbi 10-15 évben. Ma már semmiképpen nem egy négy- vagy hatágyas elfekvőnek tekintik az idősotthonokat, egy szürke zónás, bizonytalansági opciónak, amely remélem, részben nekünk is köszönhető. Úgy vélem, egy jól felkészült, jól működő, komplex szolgáltatási elemeket nyújtó idősotthon a mai közép- és nyugat-európai társadalmi viszonyokat figyelembe véve az egyik legoptimálisabb megoldás, különösen, ha egy idős egyedül marad, mert távolabb élnek a családtagjai, akik nem tudják megoldani az ellátását.