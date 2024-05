VG-konferencia: három óra alatt lehet újjászületni egy gyógyfürdőben

Magyarország világviszonylatban is kiemelkedő gyógyvízkészlettel rendelkezik, vonzó egészségturisztikai célpont már most is, de vajon melyek még a kiaknázatlan lehetőségek, hol van fejlesztési potenciál? – többek között erre a kérdésre kereste a választ a Mediaworks Hungary Zrt. által rendezett Csak egészség legyen című konferenciasorozat második napján vendégeivel Sándor Tünde, a Világgazdaság szakújságírója, podcastszerkesztője. Babay László orvos, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke, Czinege Szilvia, a Budapest gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketingigazgatója, valamint Bódis Gábor, a Metropolitan Egyetem docense arról beszélgetett, mit nyújthat az egyénnek, a közösségnek és a szolgáltatónak az egészségturizmus.

Egészségturizmus Magyarországon: minden generációnak nyújt élményeket / Fotó: Shutterstock

Magyarország egyik különleges termékportfóliója az egészségturizmus és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Minden negyedik külföldi turista kifejezetten egészségturisztikai szolgáltatásokat keres – hívta fel a figyelmet Bódis Gábor. Czinege Szilvia hozzátette: Budapest az egyedüli főváros a világon, ahol ennyi történelmi gyógyvízforrás található, egészen pontosan 118. Úgy fogalmazott:

Sok városban a történelmi fürdőket műemlékként használják, és új fürdőket építenek, így látni kell, hogy ami nálunk van, az egészen egyedülálló.

A turisták a wellnesst keresik, de Budapestre egyelőre még nem a gyógyturizmus miatt, hanem elsősorban két-három napos városlátogatásra érkeznek.

Tudatos egészségturizmus

Babay László szerint orvosilag minden generációnál megjelent egyfajta tudatosság az egészséges életmód iránt, különösen a Covid után. Ez megjelenik a turizmusban, mert az emberek úgy kezdik az életmódváltást, hogy elmennek egy hétvégére vagy hosszabb utazásra. Az egy-két hetes egészségturisztikai időtöltés már segít abban, hogy új életmódszokásokat alakítsanak ki. Nem meglepő tehát, hogy egy csomagban kínálnak a szolgáltatók mindent, még dietetikusi tanácsadást is. Ez a fajta egészségturizmus nálunk még annyira nem jellemző, Ausztriában, Csehországban viszont igen.

A kerekasztal-beszélgetés részvevői egyetértettek abban, hogy a fiatalokat meg kell szólítani, az egészségtudatosságot korábban kell megtanítani, mert egyelőre unalmasnak, az idősek szórakozásának látják. Szóba kerültek az egészségturizmus trendjei, a gyógyító, preventív és rehabilitációs terület, ugyanis mindegyik másfajta szolgálatásokat kínál.

A szakértők kiemelték, a szolgáltatásokat specifikálni kell, olyan kapcsolódásokat kellene létrehozni, amelyek további programot, élményt kínálnak: a fürdők például kerékpáros programokat vagy főzőtanfolyamokat szerveznek.

Szó esett a továbbiakban az egészségturizmus egyénre gyakorolt hatásáról, társadalmi szerepéről, valamint arról, mit jelent ez a helyi szolgáltatóknak.