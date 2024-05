Nagy Márton a kínai állami hírügynökségnek: tiszteljük egymást, gyümölcsöző a két ország kapcsolata – videó

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nyilatkozott a világ egyik legnagyobb hírügynökségének, a kínai Xinhua-nak. A május 3-án adott interjúban a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tiszteleten alapul a két ország együttműködése, ennek köszönhetően az emberek között is van egy jó kapcsolat.

Nagy Márton kiemelte a Bank of China magyarországi jelenlétét, a 21 éve jelenlévő pénzintézet Budapestet választotta kelet-közép-európai központjának is. Méltatta Kína elektromos átállás terén elért eredményeit, a távol-keleti ország meglátása szerint egyszerre fejleszti a vállalatokat és az infrastruktúrát, illetve ösztönzi az embereket, hogy vásároljanak elektromos autót.

A protekcionizmus egy tévút, zsákutcába viszi a gazdasági fejlődést. Főleg az elektromos autózás terén, ahol csakis a verseny kényszerítheti ki Európában, hogy a versenyképesség javuljon

– fogalmazott a miniszter, aki azt megelőzően nyilatkozott a hírügynökségnek, hogy május 8-án hazánkba látogat a kínai államfő, amire utoljára 20 éve került sor. Várhatóan több fontos megállapodást aláírnak a felek, ami Magyarország gazdasági fejlődését is érdemben meghatározhatja.

Több mint egy milliárd embert ér el a kínai állami hírügynökség

A Xinhua Hírügynökség Kína hivatalos állami hírügynöksége, amelyet 1931-ben alapítottak. Mára Kína legnagyobb sajtóorgánuma lett, ami egy minisztériumi szintű hivatalként funkcionál. A Xinhua kiadó és hírügynökség is egyben; több nyelven publikál (kínai, angol, spanyol, francia, német, orosz, portugál, japán, koreai, mongol és arab nyelveken), székhelye Pekingben található. 2024-re a Xinhua világszerte több mint 10 ezer főt foglalkoztat és több mint 180 irodával rendelkezik. Közülük öt regionális iroda közvetlenül közli a híreket, ezek az ázsiai–csendes-óceáni regionális iroda Hongkongban, a latin-amerikai regionális iroda Mexikóvárosban, az afrikai regionális iroda Nairobiban, a közel-keleti regionális iroda Kairóban, és az európai regionális iroda Brüsszelben. A legnagyobb külföldi irodája New Yorkban található. A Hírügynökség Budapesten is működtet irodát.

A Xinhua révén csak Kínában több mint egymilliárd embert ér el, miközben kiterjedt nemzetközi hálózata révén szinte a világ minden régiójában jelen van. Nemcsak Kína belső eseményeiről, hanem a világ minden részéről származó híreket is közvetít.