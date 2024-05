Nő a gyógyításra fordítható idő: díjat kapott a pécsi klinika elektronikus lázlaprendszere

Az eLázlap fejlesztésében a PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet (AITI) orvosai is részt vettek, 2024-ben elnyerte a Magyar Kórházszövetség Jósa István Kórházszervezési Innovációs Díjat. Az elismerést május 9-én Mátraházán, a kórházszövetség éves kongresszusán vette át dr. Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke.

Innováció: a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) nyerte az eLázlap rendszer bevezetéséért a kórházszervezési díjat / Fotó: Shutterstock

Az eLázlapnak keresztelt programban a hagyományos papíralapú lázlapon feljegyzett adatokat elektronikus formában rögzítik a kezelőorvosok és szakdolgozók, továbbá a rendszer lehetővé teszi adatok direkt átvételét a betegellátás során használt elektronikus eszközökből, ezek kézi bevitelére a jövőben nincs szükség. A módszer számos előnye közé tartozik, hogy kevésbé sérülékeny és olvashatóbb, mint papíralapú elődje, és óránként többszöri adatrögzítést is engedélyez. Ráadásul a gyógyszerfelírás is hatékonyabb és nyomon követhető. Az elektronikusan rögzített adatokkal az egészségügyi dolgozók adminisztrációs terhei is csökkennek, hiszen nincs szükség a papíralapú adatokat elektronikusan is bejegyezni.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az orvosok és szakdolgozók adminisztrációs ideje 90 százalékkal csökkent, vagyis nő a gyógyításra fordítható idő.

Minden adatbázis csak annyira pontos és hasznos, mint amennyire pontosak a bevitt adatok. A mindennapi intenzív terápiás vizitek idejének egy betegre eső hányada többszöröse a más osztályon megszokottnak – a vizsgálati eredmények mellett 40-50 betegparamétert kell ellenőrizni minden esetben. A gyógyszerelés, a táplálás, a lélegeztetési és az egyéb gépi terápia dokumentálásának folyamatosnak kell lennie. Ennek érdekében kezdték el a hazai intenzív terápiás ellátásnak megfelelően bővíteni a külföldi szoftvert a PTE KK AITI munkatársai dr. Jáksó Krisztián vezetésével 2019-ben.

A rendszer „éles indítása” óta több mint 4000 beteget kezeltek az eLázlap használatával.

A díjat a Magyar Kórházszövetség minden évben annak az intézménynek ítéli, amely pályázatában az előző évben megvalósított szakmai vagy szervezési innovációt mutat be részletesen, illetve a kórházi működtetésben számszerűen bemutatott hatékonyságot, eredményességet vagy beteghozzáférést javító innovációt fejlesztett.