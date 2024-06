Folyik a sör a német vasúttársaságnál

Több tucat város alakított ki „rajongói zónát”, hatalmas kivetítőkkel, amelyekhez nagy tömegek érkeztek. Ezekre az eseményekre is sokan vonattal utaztak. Nem mellesleg ezeken helyeken is jócskán megnőtt a sörfogyasztás. Ebben egyébként az az érdekes, hogy az „agyonmotorizált” németek egyre inkább tömegközlekedési eszközzel járnak, köszönhetően annak, hogy sokat javult a közösségi közlekedés színvonala, így pedig a társadalmi megítélése is.

Pedig a statisztika egészen mást mutat

A Deutsche Bahn elismerte, annak ellenére, hogy egyre több és hosszabb vonat közlekedik, a vasúthálózat egészén továbbra is fennakadások mutatkoznak, főleg a meccsekhez vezető főbb útvonalakon. Az elmúlt években a késedelmes vonatutak komoly problémává váltak a megnövekedett német ingázók számára.

Ráadásul több válogatott csapat is vasúton utazott a mérkőzések helyszínére, így például Svájc és Románia is. (A német válogatott busszal utazik.)