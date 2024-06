Betonbiztosnak tűnik a 2,5 százalékos növekedés, hacsak a háború nem szól közbe

A magyar gazdaság túljutott a hullámvölgyön, teljesíthetőnek tűnik a 2,5 százalék körüli idei GDP-növekedési cél. Ám a terveket boríthatja, ha eszkalálódik az orosz–ukrán háború, már az is sokat ronthat a helyzeten, ha tovább nő a valószínűsége a NATO–Oroszország összecsapásnak. A háború már eddig is súlyos károkat okozott Magyarország és Európa növekedésében, és a folyamat vége még nem látható. A hazai gazdaságnak már az is nagyon jó hír lenne, ha megállna a német ipar térvesztése.

2024.06.05. 09:15 | Szerző: Farkas Zsuzsa

Teljesülhet a kormány 2,5 százalékos növekedési célkitűzése idén a friss statisztikai adatok alapján. Az elemzők között van, aki 3 százalék körüli GDP-bővülést valószínűsít, a pesszimistább közgazdászok pedig 2 százalékot meghaladó mutatót jeleznek előre pozitív kockázatokkal 2024 egészére az első negyedévben tapasztalt 1,7 százalékos bővülés fényében, amely adatot a KSH kedden erősített meg. Sebestyén Géza: a 2,5 százalékos növekedés idén akkor is teljesülhet Magyarországon, ha a német piacok továbbra is gyengélkednek / Fotó: Kiss Albert / Mediaworks Békeidőben általában lehet is támaszkodni a szakma prognózisaira, az utóbbi évek tanulsága azonban az, hogy a geopolitikai feszültségek, netán járványok átírhatják a forgatókönyvet. Az orosz–ukrán háború kitörése előtt például senki nem számolt drámai mértékben megugró inflációval, energiaárakkal, ezek a sokkok váratlanul okoztak a gazdaságban földcsuszamlásszerű változásokat. Így hatott a háború a gazdaságra Nehéz számszerűsíteni, hogy az orosz–ukrán háború kitörése mekkora veszteséget okozott Magyarország vagy Európa növekedésében. Ha a jelenleg is még gyengélkedő ipar-feldolgozóipar helyzetét nézzük hazánkban, akkor 6-7 százalékos csökkenés figyelhető meg a teljesítményben 2022 első negyedévéhez képest – nyilatkozta a Világgazdaságnak Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Ebben szerinte fontos szerepe volt a háborúnak, de egyéb, a gazdaságok versenyképességét befolyásoló tényezők is hatottak, javarészt az ország kulcspiacán, Németországon keresztül. A háború akut hatásait mostanra a gazdaságban sikerült semlegesíteni, az energiaárak normalizálódtak, az a célsávba került Magyarországon. A magas árak persze nem tűntek el, csakhogy a bérnövekedés átlagosan nézve már kompenzálta a drágulás hatását, és a fizetések további emelkedése valószínűsíthető a közgazdász szerint, ami az életminőséget kedvezően fogja befolyásolni. A sorkatonaság egyre többször szóba kerül a kontinensen, és a hadiipari költések is meredeken felfelé ívelnek / Fotó: Varga György / MTI (képünk illusztráció) Elriasztja a befektetőket a háború Látván az egyre harciasabb megnyilvánulásokat Európa országaiban, felmerül a kérdés, hogy várható-e újabb hideg zuhany a gazdaságban, mi történhet a háború eszkalálódása esetén. A szakember leszögezte: a piacokon több forgatókönyvet is figyelembe vesznek egy-egy beruházási döntés meghozatalakor, így akár már az is elriaszthat befektetőket, ha közeledünk a konfliktus elmérgesedése felé. Ha nem a béke irányába mennek a folyamatok, az például a fogyasztókat is óvatosabbá teszi, ez szintén képes megakasztani a gazdaságban beindult kedvező folyamatokat – hangsúlyozta. Jelenleg szerinte kisebb az esélye annak a forgatókönyvnek, hogy a konfliktus gyorsan megoldódik, igaz, a legrosszabb forgatókönyv sem túl valószínű, miszerint Európa és a NATO is nyíltan belép a háborúba. Úgy tűnik, hogy tartósan marad a középút: Ukrajna tovább csatázik Európa és az Egyesült Államok támogatása mellett Oroszországgal. A kontinensen a hadiipari költések meredeken felfelé ívelnek, illetve a sorkatonaság egyre többször szóba kerül – kérdés, hogy erről az oldalról milyen gazdasági vonatkozásai lehetnek a háborúnak. Sebestyén Géza megjegyezte, hogy miután a legtöbb államban magas az és szűkös a költségvetési mozgástér, általában átcsoportosításokról és nem pluszköltésekről van szó, így a nettó hatás semleges. A növekedés gyenge lába: külpiac A közgazdász azzal számol, hogy a 2,5 százalékos növekedés idén adott a magyar gazdaságban akkor is, ha a német piacok nem tesznek hozzá a GDP-hez. Két-három meghatározó kérdés merül fel: Mennyire tartható fenn az építőipar beindult dinamikája?

A lakossági fogyasztás milyen mértékű lendületet ad a gazdaságnak?

Hogyan teljesítenek a külpiacok, ezen belül is Németország? Az építőipart a csökkenő kamatok és kormányzati lépések is támogatják, a fogyasztásnak pedig a reálbér-emelkedés mellett az oldódó óvatosság is erőt adhat, ezt a folyamatot a lecsökkent adósságállomány és a megemelkedett lakossági befektetések is segítik – vélekedett a közgazdász. Sebestyén Géza a külkereskedelmet illetően a legkevésbé optimista: ha a háború-háborúk nem érnek véget, kevés az esély ezen a téren a javulásra. A magyar gazdaságnak már az is nagyon jó hír lenne – folytatta –, ha a számára kulcsfontosságú német ipar térvesztése megállna. Számos probléma gyökere a német gazdaságban a háborúhoz vezethető vissza, így annak befejeződése mindenképpen jobb helyzetet eredményezne, ám ennél jóval többről van szó. Már a konfliktus kitörése előtt olyan folyamatok indultak el a legfontosabb exportpiacunkon, amelyek visszafogták a gazdaság teljesítményét, ilyen például az atomenergia-ellenesség, vagy az ESG- (környezet, társadalom, vállalat vezetés) szempontok térnyerése – figyelmeztetett a szakember. Azok a lépések, amelyek a környezetet kímélik, rendszerint drágább termékeket, versenyképtelenebb szereplőket vonnak maguk után – magyarázta. Még a járvány hatásai is érződnek A legnagyobb probléma a magyar gazdaság számára a külső környezet, az, hogy Európában és ezen belül főleg Németországban nem remekel igazán a feldolgozóipar – ezt már Török Zoltán mondta a Világgazdaságnak a fentiekkel egybehangzóan. A Raiffeisen Bank vezető elemzője kiemelte: A német feldolgozóipar nemcsak a háború hatására szenved, a járvány következményei is érződnek még Európa legnagyobb gazdaságában. A lezárások alatt megfigyelhető volt a globális keresletben egy kibillenés, megnőtt az igény az árukra, rengeteg fogyasztást előrehoztak az emberek (jacuzzi, pingpong asztal), ami később visszájára fordult: az áruk forgalmának visszaesésével párhuzamosan a szolgáltatások felé billent el a kereslet, és egyelőre nem sikerült kiegyensúlyozni a folyamatot – emlékeztetett. Ezenkívül – tette hozzá – a már említett stratégiai okok (zöldátállás, geopolitikai erőváltozások, versenyképességi hátrány) miatt is kevés a remény a gyors javulásra a német iparban. Új idők jöhetnek a választások után Ha a háborúk nem eszkalálódnak, nem válik hadviselő féllé a és nem lesz újabb olajársokk, akkor idén további pofonok remélhetőleg nem várnak a gazdaságra, persze a bizonytalanság megmarad – jegyezte meg az elemző, aki a piacon a pesszimistábbak közé tartozik. Szerinte 2,2 százalék lehet a növekedés idén, amihez az alapokat a lakosság fogyasztásának a helyreállítása teremti meg. Nem látható, hogy a hazai gazdaság két húzóágazata, az autó- és az akkumlátorgyártás mikor fog tudni újra lendületet adni a gazdaságnak, mikor indulhatnak a beruházások növekedésnek – húzta alá. Ezenkívül hiányzanak a visszatartott európai uniós források is a gazdaságból, igaz, ezen a téren némi javulás volt megfigyelhető az év végén – mondta, jelezve: a román és a horvát gazdaságban már érezhetők a források hatásai. Azt is hozzátette: bízik abban, hogy a választások után Brüsszelben már nem lesz olyan szigorú Magyarország megítélése.