Nagyon jó hírt közölt Nagy Márton minisztériuma a magyar fizetésekről

Minden hamis híresztelés ellenére tavaly is jelentősen nőttek a nettó bérek, idén pedig éves szinten 5-6 százalékkal emelkedhet a reálbér – közölte Nemzetgazdasági Minisztérium, miután olyan sajtóhírek láttak napvilágot, hogy lejtmenetbe kapcsoltak volna a hazai bérek.

A tárca emlékeztet rá, hogy 2023-ban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó átlagkeresete egy év alatt 47 ezer

forinttal 379.836 forintra emelkedett,

azaz minden hamis híresztelés ellenére tavaly is rendületlenül nőtt a dolgozók nettó bére.

A bérdinamika nagyon magas volt, a bruttó bérek 14 százalékkal emelkedtek. Ugyan a reálbéreket az csökkentette, azonban hangsúlyozzák, hogy kormány hatékony intézkedéseinek köszönhetően letörte és visszaszorította az inflációt. Ezt olyan intézkedések segítették, mint az online árfigyelő vagy a kötelező akciózás.

"Mindennek eredményeképpen tavaly szeptember óta – a korábbi években megszokott módon – újra emelkedik a fizetések vásárlóereje, azaz egyre többet ér a családok jövedelme. Ráadásul 2010 és 2023 között a reálbérek összességében mintegy 70 százalékkal nőttek, tehát egy család ma sokkal jobb helyzetben van, sokkal több mindent tud vásárolni a fizetéséből, mint a dollárbaloldal kormányzása idején" – olvasható a közleményben, amiben arra is kitérnek, hogy a legutóbbi márciusi adatok szerint 9,9 százalékkal emelkedett a reálbér, ráadásul soha nem

látott magasságba emelkedett a bruttó átlagfizetés, ami meghaladta a 658 ezer forintot.

A Gyurcsány-korszakhoz képest a kormány tehát nemcsak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint háromszor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben

– írják, hozzátéve, hogy az alacsony inflációnak és a továbbra is magas bérdinamikának köszönhetően idén 5-6 százalékkal nőhet a reálbér az év egészét tekintve, ezzel hozzájárulva a fogyasztás helyreállásához, így a mértékének fokozásához.

Mint legutóbb mi is beszámoltunk róla, az előzetes várakozásoknál sokkal nagyobb mértéken emelkednek idén a fizetések. Ugyan az elemzők és a minisztérium is korábban 9-10 százalék körüli bérdinamikát jósoltalak az idei évre, egyelőre alig látunk lassulást a dinamikában, áprilisban is még 14 százalékos bérnövekedést mért a KSH. Mivel az infláció várhatóan 5 százalék alatt alakulhat éves átlagban (legutóbb áprilisban 3,7 százalék volt), így nem zárható ki, hogy a reálbérek a minisztérium most közölt számainál is jobban fognak emelkedni. Nominálisan pedig az év utolsó hónapjaiban akár meg is közelítheti az 500 ezer forintot is a nettó átlagkereset.