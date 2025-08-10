Deviza
Rendkívüli kormányzati bejelentés: mostantól újra működik az EESZT – itt vannak a részletek

Még pénteken állt le a rendszer. Most már újra működik az EESZT. A nyolcéves fennállása óta ilyen hiba még nem következett be.
Hecker Flórián
2025.08.10, 06:58
Frissítve: 2025.08.10, 08:37

Vasárnap reggel sokak által vár bejelentést tett az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte: újra működik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT).

Újra működik az EESZT: itt vannak a részletek / Fotó: Csapó Balázs

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a digitális receptfelírás és gyógyszerkiváltás felületét kezelő oldal még pénteken állt le, de nem egyedül, más ügyintézési felületekkel együtt, mint például a DÁP. Az utóbbiak szombaton már futottak, így

  • a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése helyreállt,
  • és működtek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is.
  • Zavartalan volt a turisztikai szolgáltatásokat támogató Vendégem Szállás alkalmazás működése is.

Azonban az EESZT továbbra sem volt elérhető. A gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása.

Kiderült, nem szokványos probléma áll a háttérben, ugyanis hardveres gondok támadtak, amelynek megoldása egy nemzetközi cég kezében volt. Egészen pontosan az történt, hogy az elektronikus közigazgatás hardver eleme is meghibásodott pénteken kora délután. A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó külföldi vállalattal, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték, és vasárnap reggelre sikerült elhárítani az akadályt.

Újra működik az EESZT: itt vannak a részletek

Takács Péter közölte néhány perce a Facebook-oldalán:

Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya!

 

És valóban, ezt bárki ellenőrizheti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér oldalán, amely a cikk írásakor azonnal betöltött. Így immár jó eséllyel nincs szükség azoknak az átmeneti intézkedéseknek az alkalmazására, amelyeket még szombaton vezettek be. Mint például 

  • ha a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, a bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja.
  • Ha a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. 
  • Természetesen a papíralapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.

Ezenfelül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papíralapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről az 1830-as hívószámon lehetett érdeklődni.

Másfél nap alatt megoldódott az EESZT leállása, és újra működik. Nagy volt a kellemetlenség, ám fontos azért azt is rögzíteni, hogy az EESZT fennállása, 2017 óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott.

