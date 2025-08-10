Deviza
EUR/HUF395.26 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF455.79 -0.14% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF93.02 0% RON/HUF77.91 0% CZK/HUF16.17 0% EUR/HUF395.26 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF455.79 -0.14% CHF/HUF419.11 -0.17% PLN/HUF93.02 0% RON/HUF77.91 0% CZK/HUF16.17 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
felvételi
főiskola
oktatás
egyetem
felsőoktatás
2025
jelentkezés

Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok – ami történt, magáért beszél

Európában egyedüliként Magyarországon tízből nagyjából nyolc diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be. A pótfelvételi határideje után már teljes egészében látszik, milyen a magyar oktatási rendszer valódi megítélése.
Hecker Flórián
2025.08.10, 10:05
Frissítve: 2025.08.10, 10:42

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vasárnap közleményben az MTI-vel. Ezzel közvetlenül mondtak ítéletet a magyarok az oktatási rendszer állapotáról.

oktatási rendszer, felvételi
Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok / Fotó: Vasvári Tamás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, július 23-án este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös általános felvételi ponthatárokat az Eduline.hu-n és az Oktatási Hivatal felületén. Ezzel kiderült, kik kezdhetik meg szeptembertől felsőfokú tanulmányaikat állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában.

Az alábbi cikkben a legnépszerűbb szakok ponthatárait foglaltuk össze.

Felvételi 2025: ilyen ponthatárokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemekre
Mutatjuk a legmagasabb és legalacsonyabb pontszámokat, valamint azt is, hogyan teljesítettek a legnépszerűbb szakok. 

Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok

Mint a KIM frissen írta, 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására, egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt

  • az orvosi,
  • informatikai
  • és műszaki képzési terület,
  • valamint a gazdaságtudományi
  • és pedagógusképzés is.

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos- és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.

A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.

Bár arra a közlemény nem tért ki, de miután  az idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer fölötti volt a normál felvételi időszakban a jelentkezők száma – Európában egyedüliként Magyarországon tízből nagyjából nyolc diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be –, ez kiegészülve a pótfelvételis 16,5 ezres jelentkezéssel adja ki, hogy megdőlt minden korábbi rekord.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu