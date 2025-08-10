Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok – ami történt, magáért beszél

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vasárnap közleményben az MTI-vel. Ezzel közvetlenül mondtak ítéletet a magyarok az oktatási rendszer állapotáról.

Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok / Fotó: Vasvári Tamás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, július 23-án este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös általános felvételi ponthatárokat az Eduline.hu-n és az Oktatási Hivatal felületén. Ezzel kiderült, kik kezdhetik meg szeptembertől felsőfokú tanulmányaikat állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában.

Mint a KIM frissen írta, 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására, egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt

az orvosi,

informatikai

és műszaki képzési terület,

valamint a gazdaságtudományi

és pedagógusképzés is.

Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos- és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.

A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.