Oktatási rendszer: végső ítéletet mondtak róla a magyarok – ami történt, magáért beszél

Megdőlt minden eddigi rekord, soha korábban nem volt ilyen magas a magyar felsőoktatásba jelentkezők száma az általános és pótfelvételi eljárást együtt nézve – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vasárnap közleményben az MTI-vel. Ezzel közvetlenül mondtak ítéletet a magyarok az oktatási rendszer állapotáról.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, július 23-án este 8 órakor nyilvánosságra hozták a 2025-ös általános felvételi ponthatárokat az Eduline.hu-n és az Oktatási Hivatal felületén. Ezzel kiderült, kik kezdhetik meg szeptembertől felsőfokú tanulmányaikat állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában.
Az alábbi cikkben a legnépszerűbb szakok ponthatárait foglaltuk össze.
Felvételi 2025: ilyen ponthatárokkal lehetett bejutni a legnépszerűbb egyetemekre
Mutatjuk a legmagasabb és legalacsonyabb pontszámokat, valamint azt is, hogyan teljesítettek a legnépszerűbb szakok.
Mint a KIM frissen írta, 16 500-an adták be jelentkezésüket a pótfelvételi eljárás során a magyar egyetemekre és főiskolákra. Idén 44 egyetemen és főiskolán volt lehetőség pótfelvételi jelentkezés benyújtására, egy intézmény egy szakjára lehetett jelentkezni. A jelentkezők körében népszerű volt
Külön örömteli, hogy a felvételizők 57 százaléka nemzetgazdasági, munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott. Ide tartoznak többek közt az informatika, a műszaki, az agrár-, az orvos- és egészségtudomány és a természettudományos szakok, valamint a pedagógusképzés. Versenyképes, vonzó, identitásőrző és közösségépítő felsőoktatást építettünk ki, erre adtak újabb bizonyítékot a pótfelvételi eredményei is – idézi a közlemény Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárt.
A pótfelvételizők 35 százaléka állami ösztöndíjas képzést jelölt meg. A jelentkezők háromnegyede alapképzésre szeretne bekerülni, 15 százalékuk pedig mesterképzésre felvételizett.
A pótfelvételi során is tovább erősödött az egyházi fenntartású intézményeket választók aránya: a felvételizők 19 százaléka jelentkezett egyházi egyetemre vagy főiskolára. A felvételizők 65 százaléka választotta valamelyik megújult intézményt, 9 százalékuk pedig állami egyetemen szeretne továbbtanulni.
A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki, a pótfelvételin sikeres leendő hallgatók így szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.
Bár arra a közlemény nem tért ki, de miután az idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer fölötti volt a normál felvételi időszakban a jelentkezők száma – Európában egyedüliként Magyarországon tízből nagyjából nyolc diák állami ösztöndíjas képzésre kerül be –, ez kiegészülve a pótfelvételis 16,5 ezres jelentkezéssel adja ki, hogy megdőlt minden korábbi rekord.
