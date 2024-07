Baj van: tényleg megfertőzte Európa beteg embere a magyar ipart – elképedtek az elemzők a számoktól

Még mindig a német ipar a ludas

Regős szerint a hazai ipar teljesítménye nem egyedi jelenség, és a német ipari termelési adatot látva könnyen megmagyarázható:

a német ipar teljesítménye májusban havi alapon 2,5, míg éves alapon 6,7 százalékkal csökkent.

A német visszaesésben elsősorban a járműgyártás és a gépgyártás játszott szerepet, ennek pedig a hazai iparra kifejtett hatása véleménye szerint egyértelmű.

„A pénteki adatok alapján az ipar, melyet a beruházások és a gazdaságpolitikai fókusz miatt húzóágazatnak gondolnánk, a második negyedévben is vissza fogja húzni a gazdasági teljesítményt, és kibocsátása az év egészére is jelentős kockázatot jelent, emiatt a GDP növekedését jelentősen ronthatja. Bár a német iparból az év elején érkeztek biztató számok, a mai adatok alapján látható, hogy a külső kereslettel továbbra is jelentős problémák vannak” – állapítja meg a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Egyedül a belpiacra termelő ágazatok húzzák a gazdaságot

Virovácz Péter jelezte, hogy az ipari kilátásokat illetően tartós trendfordulóra, a globális folyamatok fényében, a közeljövőben nem számítanak. Szerinte először azt kellene látnunk, hogy globálisan elkezdenek csökkenni a feltöltött készletek, ami az iparcikkek iránti kereslet beindulását jelezheti. Csak a készletek érdemi fogyása és a globális fogyasztói bizalom javulása mentén kezdhetnek visszaépülni a rendelésállományok a termelési láncokban. Ezáltal a külső kereslet beindulása csak lassú és fokozatos folyamat lesz.

A belpiacra termelő szektorok közül egyedül az élelmiszeripar képes tartós pozitív teljesítményt nyújtani, ami pedig láthatóan kevés lesz a jó ipari összteljesítményhez. Ugyanakkor az év hátralévő részében más belpiacra termelő ágazatok is javuló tendenciát mutathatnak a fogyasztás lassú helyreállásával párhuzamosan. Összességében vélhetően így is az év egészében az ipar teljesítménye negatív lesz, ami várhatóan visszafogja majd a 2024-es GDP-növekedést – értékelt az ING Bank vezető elemzője.