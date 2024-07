Van valami, amiben Európa Magyarország hátát nézi – és ez a jövő

Egész Európában egyedülálló a magyar családtámogatási rendszer, amelynek köszönhetően eddig mintegy 200 ezerrel több magyar gyermek született a 2010 előtti időszakhoz képest, és ez jövőre pedig újabb szintet léphet. Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján jelentette be, hogy a kormány tervei szerint – ha békeköltségvetést készíthet – 2025-ben a gyermekek után járó adókedvezmény összegét megduplázná.

Fotó: Ádám János

A családi adókedvezménynek köszönhetően a mostani szabályok szerint egy gyermek esetén havonta 66 670 forint adóalap-kedvezményt, két gyermek esetén havonta 133 330 forint adóalap-kedvezményt, míg három vagy több gyermek esetén 220 000 forint adóalap-kedvezményt lehet igénybe venni gyermekenként.

A dupla adókedvezménynek köszönhetően 2025 január 1-jétől egy gyermek esetében évi 120 ezer forint, két gyermeknél 480 ezer forint, három vagy több gyermek esetében pedig 1 millió 188 ezer forint maradna ott a családoknál.

Az elmúlt években több mint 30 olyan intézkedést vezetett be a kormány, amellyel segítette a családalapítást, a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. Ezeket mutatjuk be most, amelyek több ponton is megújultak az elmúlt évben.

A CSOK Plusz átvette a CSOK helyét

A legnagyobb változás a CSOK támogatást érintette, egész pontosan a városokban – helykorlátozás nélkül – elérhető változatát. A CSOK megszűnt, helyette jött a CSOK Plusz. Az utóbbi egy kamattámogatott hitel, amelyet már egy vállalt gyermektől is igényelhetnek a házaspárok. A hitelkonstrukció fontos feltétele a gyermekvállalás, tehát a CSOK Plusz akkor igényelhető, ha a pár a jövőben gyermeket szeretne. A hitel összege 1 gyermek estén 15 millió, 2 gyermek esetén 30 millió, 3 gyermek esetén pedig 50 millió forint is lehet.

Falusi CSOK

A CSOK közel változatlan formában elérhető, mint korábban, egy-két fontos változással kiegészítve. Az egyik ilyen, hogy az elérhető támogatási összegek nagyot nőnek. Egy gyerek mellé 1 millió forint, 2 gyerekhez 4 millió forint, 3 gyerekhez pedig 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az arra jogosultak, ha az életüket vidéken képzelik el.