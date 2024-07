Dübörög a fesztiválszezon: a 6 legjobb buli július második felében

Hétvégi jegy: 35 990 forint

Napijegy: 21 990–31 990 forint között

Fellépők: Rita Ora, Dimitri Vegas & Like Mike, Gayle, Martin Solveig, Mando Diao, Darude, Queen Omega & The Royal Souls, Danko Jones, Natascha Polké, Lucidvox, Bratri, Azahriah, Majka, Rúzsa Magdolna, Tankcsapda, Krúbi, Dzsúdló, Byealex És A Slepp, Follow The Flow, Elefánt, 30Y, Margaret Island, Republic, Csík Zenekar & Lovasi & Kiss Tibi, Zenevonat Az Lgt Sztárjaival, R-Go, Pogány Induló, Bëlga, Manuel, T.Danny, Kkevin, Analog Balaton, Blahalouisiana, Ivan And The Parazol, Szabó Balázs Bandája, Kiscsillag, Péterfy Bori & Love Band, Hiperkarma, Európa Kiadó és még sokan mások.

A Campus Fesztivál szervezői a tavalyi rekordév eredményeit várják 2024-ben is / Fotó: Czinege Melinda



2024. 07. 19–28.: Művészetek völgye

Kapolcs és környéke

10 napos bérlet: 65 000 forinttól

5 napos rugalmas bérlet: 32 500 forinttól

Napijegy: 12 500 forint

Fellépők: Bagossy Brothers Company, Parno Graszt, Elefánt, 30Y, Platon Karataev, Beton.Hofi, Bëlga, Punnany Massif, Aurevoir, Blahalouisiana, Bohemian Betyars, Carson Coma, Csaknekedkislány, Esti Kornél, hiperkarma, Ivan & The Parazol, Kiscsillag, Margaret Island, Quimby, Analog Balaton, Anima Sound System, Ajsa Luna, Besh o droM, Lóci Játszik, Péterfy Bori & Love Band, Random Trip, Raklap, Sisi, Szabó Balázs Bandája, Szlimmy többek között.

2024. 07. 26–08. 06: Ozora Fesztivál

Dádpuszta

Jegyár a helyszínen: 290 euró

Fellépők: Medicine Drum, 1200 Micrograms, Carbon Based Lifeforms, OZRIC Tentacles, Tongue & Groove feat. Gaudi, GMS, Man with No Name, Prometheus. Electric Universe, Prana, Ajja, Dickster, Astrix, Tristan, Ace Ventura, Anoushka Shankar Talwin Singh Dirty Saffi, és mások.