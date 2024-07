Egészségbiztosítás: ennél értékesebb juttatást nem adhat egy munkáltató

Ha a menedzsment azon gondolkodik, hogy emelni akarja a dolgozók bérét, célszerű megfontolni, hogy például egy tervezett béremelésnek milyen járulékai vannak.

Érdemes megvizsgálni, ha ebből egy kisebb százalékos részt dolgozói egészségbiztosításra költenek, ahol a járulékok feleakkorák, az hogyan néz ki az éves összköltségek tekintetében, ha csak a számokat nézzük.

Lehet, hogy a cégnél nem jelentős az eltérés, de közben adnak a munkavállalóiknak egy nagy értékű juttatást. Öt emberből már négy jelenleg is a magánegészségügyet választja, és rengeteg pénzt költ erre a jövedelméből, és lehet, hogy többet, mint amit a béremelés során kapna. Ráadásul ezzel a csomaggal a munkavállaló gyorsan orvoshoz kerül, kevesebbet fog kiesni a munkából. Ez a juttatás a motivációt is élénkíti. A munkaerőpiacon ma már komoly előnye van annak a vállalatnak, amelyik adja ezt a típusú juttatást, mert vonzó a munkavállalóknak, sőt megtartóereje is van.

Egészségbiztosítás: a csomaggal a munkavállaló gyorsan orvoshoz kerül, kevesebbet fog kiesni a munkából / Fotó: Shutterstock

Az egészségbiztosítási szerződések száma folyamatosan emelkedik, növekvő piacról van szó. Jellemzően nagyvállalatok a valós és potenciális ügyfelek?

A piacban valóban óriási potenciál van. Néhány évvel ezelőtt ráadásul nullaszázalékos adókulccsal adhatta a munkáltató ezt a juttatást. Ez megváltozott, amikor adóteher került rá, rögtön megcsappant a cégek érdeklődése. Most a járulékterhek újra kedvezőbbek, ez meghozta a cégek kedvét, hogy ismét beemeljék a juttatási rendszereikbe ezt a lehetőséget. Másrészt látniuk kell, és látják is azt, hogy ez egy nagy munkaerőpiaci értékkel rendelkező juttatás: a fiatal munkavállalók például kifejezetten keresik már ezt a lehetőséget az álláshirdetések juttatási részében, a cégnél dolgozó középkorúak és a tapasztaltabbak értékelik és kötődnek hozzá. Ez fontos, mivel az is lényeges szempont egy cég életében, hogy meg tudják tartani a dolgozókat, ne kelljen állandóan újakat betanítani és tetemes költségekkel szembenézni. A nagy, multinacionális cégek sok esetben hozzák ezt a fajta vállalati kultúrát az anyacégtől, ahol a dolgozói wellbeing fontos szempont, és így itthon is folytatják ezt a gyakorlatot, vagy sokkal nyitottabbak rá.

A dolgozói létszám persze egy kardinális kérdés, mert más árat ad a szolgáltató ötven, kétszáz dolgozóra, és mást ezer főre vagy még nagyobb létszámra. A létszám kétségtelenül árcsökkentő tényező, de arányaiban nem annyira, hogy egy kisebb cégnek ne érné meg ebben a megoldásban gondolkodnia.

A kkv-k esetében is megjelennek ezek a biztosítások. De olyan is előfordult már, amikor egy privát megkeresés vége az lett, hogy maga a dolgozó vitte el a megoldás ötletét a cég döntéshozóihoz vagy a HR-kollégákhoz. Elkezdtünk velük együtt gondolkodni, megmutatni a cégeknek a lehetőségeket, az előnyöket és persze a költségeket is. Sok esetben kölcsönös volt az egyetértés, jó befektetésnek találta a menedzsment ezt a juttatási lehetőséget, és sikerrel zárult a projekt.