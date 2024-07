Hőség: odapörkölhet a magyar gazdaságnak a heteken át tartó afrikai meleg – még a GDP-ben is kimutatható lehet

Bár nehezen számszerűsíthető, és függ az aktuális gazdasági helyzettől is, az extrém meleg minden olyan tevékenységet befolyásolhat, ahol jelen van az ember: a forróság hatására a munkavállalók kevésbé éberek, termelékenyek – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Ugyan nem szokatlan, hogy nyáron 33-34 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála, lassan két hete már, hogy folyamatosan efölötti értékeket mérnek Magyarországon, és az előrejelzések szerint még egy hétig biztosan nem jön enyhülés. Ha ilyen hosszú időn keresztül tart a szokatlan hőség, azt előbb-utóbb a magyar gazdaság is megérzi, amely épp a kilábalás időszakában van, ezért most különösen nagy szüksége volna arra, hogy minél több szektor kapcsolódjon be a növekedésbe.

Jelentős hatása van az időjárásnak a mezőgazdaságra, a hőség súlyos károkat okozhat / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Veszélyben a mezőgazdaság, az építőipar

Regős szerint van néhány ágazat, amelyet az extrém meleg az átlagosnál is jobban érint. Ilyen például az építőipar – itt azonban a GDP-re gyakorolt hatás nemcsak a forróság nagyságától vagy hosszától függ, hanem az ágazat helyzetétől, a kereslettől is: ezen a területen jó esetben később pótolható a kiesett munka.

Jelentős hatása van az időjárásnak ugyanakkor a mezőgazdaságra, amint ezt már hazánkban is megtapasztalhattuk, például a 2022-es évben. Két évvel ezelőtt hasonlóan forró és száraz volt a nyár, ami nagymértékű károkat okozott, főként az Alföldön.

Emiatt a mezőgazdaság növekedési hozzájárulása mínusz 0,9 százalékpont lett, azaz ha a nyári meleg csak átlagos lett volna, akkor 1 százalékponttal magasabb lehetett volna a 2022-es GDP.

Nem zárható ki, hogy az extrém melegnek idén is lesz a mezőgazdaságra makroszinten is látható hatása. Szemben az építőiparral, itt nem pótolható a kiesés, ha a kukorica kiégett, akkor az már egy végleges veszteség.

A kiskereskedelem és a turizmus azonban jól járhat

Vannak olyan ágazatok is, amelyeknek jót tesz a nagy meleg: megnő a kereslet például a jégkrémekre, az üdítőkre vagy éppen a légkondicionáló berendezések iránt, ebből pedig a vendéglátás és a turizmus is profitálhat. Az utóbbi idén nagyon jól teljesít, májusban a vendégéjszakák száma 13, a vendégeké 18 százalékkal nőtt, miközben a Balatonon már 307 ezer belföldi vendégéjszakát regisztráltak, ami nagyon erős nyári szezonra utal, így a mostani hőség is hozzájárulhat ahhoz, hogy az elmúlt évek rekordjai megdőljenek.