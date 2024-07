Indul a roham az albérletekért – közjegyzőnél előzhetők meg a jogviták

Az elmúlt években elterjedt megoldássá vált, hogy a felek a szerződést saját maguk vagy ügyvéd segítségével készítik el, de a bérbeadók a birtokbaadás feltételéül szabják, hogy a bérlő tegyen közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy teljesíti a bérleti szerződésben foglaltakat. Az ilyen nyilatkozatot tartalmazó szerződések száma 15 százalékkal emelkedett.

Az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban nemcsak a bérleti jogviszony megszűnése esetén történő kiköltözésről lehet nyilatkozatot kérni a bérlőtől, hanem bele lehet foglalni a bérleti díj, a társasházi közös költség, a közüzemi költségek, illetve a lakáshasználati díj megfizetését is.

Ezek így pereskedés nélkül, közvetlenül végrehajthatók.

Ha a bérlő nem tesz eleget a nyilatkozatban vállalt kötelezettségeinek, pereskedés nélkül végrehajtás indítható vele szemben. Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot bármelyik közjegyzőnél lehet tenni személyesen, és elég, ha csak a bérlő megy el a közjegyzőhöz.

Megoldás az is a lakásbérleti problémák elkerülésére, ha a felek közjegyzőt kérnek fel a teljes bérleti szerződés elkészítésére. Ezzel a megoldással idén június végéig 7 százalékkal többen éltek, mint a tavalyi év azonos időszakában. Ehhez mindkét félnek el kell mennie a közjegyzőhöz, de ebben az esetben a bérbeadó és a bérlő is biztos lehet benne, hogy a dokumentumból semmi olyan fontos részlet nem marad ki, amely később problémák forrása lehet, egy közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződés ugyanis nemcsak a bérbeadót védi, hanem a bérlőnek is garanciát jelent.