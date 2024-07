Engedélyezték a kémiai szúnyoggyérítést – térképen mutatjuk, hogy hol

A szúnyognak maga a paradicsom

A továbbiakban arra is kitér az OKF, hogy a ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását se mulassza el a lakosság. Ugyanis a csípőszúnyog lárvái akár egy pohár vízben is kifejlődhetnek, ezért az OKF azt tanácsolja, hogy érdemes otthon is megszüntetni azokat a vízgyűjtőket, amelyek segítik a szúnyogok szaporodását. Ezért

az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot és egyebeket fordítsa fel, hogy ne gyűljön össze benne az esővíz!

Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre!

Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót és egyebeket fedje le, vagy sűrű hálóval takarja le!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ is kifejti, hogy miért szaporodnak gyorsan a szúnyogok vízközelben, pláne, ha a táplálék is a közelben van. A megtermékenyített nőstény a tojásait vagy a víz felszínére, vagy a víz közelébe helyezi el, ugyanis a lárvák vízben fejlődnek, növekednek, majd bebábozódnak. A nőstény szúnyogok pedig jóval több tojást tudnak lerakni, ha vért szívnak.

A nyári hőmérséklet mellett néhány deciliter vízben akár több száz szúnyog is kifejlődhet egy hét alatt

– mutat rá a központ.

Szúnyogcsípéskor a rovar nyálával számos különböző anyag jut a szervezetünkbe, például különböző fehérjék, véralvadásgátló vagy emésztő enzim. Az idegen anyagok jelenlétére szervezetünk allergiás reakcióval válaszol, melynek jellemző tünetei: viszketés, fájdalom, duzzanat és bőrpír – olvasható az NNK oldalán.