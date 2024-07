Válság az autóiparban:100 kölcsönzött munkavállalót küldenek le a kecskeméti Mercedestől

Az összes vendégmunkást kirúgták Iváncsán

Nem egyedüli eset az, ami a kecskeméti Mercedes-gyárban történik. Május közepén derült ki, hogy a dél-koreai tulajdonú SK iváncsai üzemében gyártott akkumulátorok iránt olyannyira visszaesett a kereslet, hogy a cég kénytelen volt a munkavállalók kétharmadától megválni. A döntés kivétel nélkül a vendégmunkásokat érintette, ráadásul azóta az is kiderült, hogy globálisan is komoly problémákkal néz szembe a cég. Ennek ellenére időközben újra toborzásba kezdtek Iváncsán, ahova jelenleg is 200 új, kizárólag magyar munkavállalót keresnek.

Gödörben az autóipar

Az egész autóipar szenved világszerte, az elektromos átállás az utóbbi hónapokban jócskán lelassult, egyre több nagy gyártó jelenti be, hogy kitolja a gyártósorok teljes átállítását. A bajt csak tetézte, hogy nemcsak kínálati oldalon vannak gondok, Németországban tavaly decemberben megszüntették az elektromos autók állami támogatását, azóta az egész iparág lejtmenetbe kapcsolt, az autóeladások zuhannak hónapok óta. A legutóbbi hír, hogy ZF, amely a világ egyik legnagyobb autóipari beszállítója, összesen 14 ezer munkavállalót küld el németországi üzemeiből. Bár a magyar gyáregységeket a leépítés nem érinti, ezzel együtt nagy kérdés, hogy az autóipar folyamatban lévő átalakulása hogyan hat a magyar gazdaságra. Márpedig akárhogy nézzük, a kecskeméti Mercedes-gyár két műszakos termelése azt is jelenti, hogy az év második felében egyharmaddal kevesebb autót fog legyártani idehaza a német konszern, ami már a GDP-ben is kimutatható tétel lehet.