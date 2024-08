A fenntarthatóságot is segíti a kisker lánc nagyszabású akciója

Ezen a hét hétfőn indította és négy héten keresztül folytatja nagyszabású akcióját a SPAR: négy héten át hetente 200, összességében 800 kozmetikai, tisztálkodási, vegyi és papírtermék árát csökkenti. A kiskereskedelmi lánc ezzel biztosítja, hogy a vásárlók egy helyen szerezhessék be a legkedvezőbb árú, a család és a háztartás számára legfontosabb háztartási és vegyiáru-cikkeket.

Az áruházlánc üzleteiben négy hétig tart a nagy akció / Fotó: SPAR

A kedvező árak mellett az is vonzó lehet a tudatos vásárlók számára, hogy ha ugyanott tudják beszerezni a tisztítószereket, vegyi árukat és piperecikkeket, ahol az élelmiszereket is, akkor kevesebb utazással kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, és időt is megtakarítanak. Az akcióban a SPAR, az Interspar, a SPAR partner és a SPAR market üzletek vesznek részt. A hetente megújuló kínálatban olyan népszerű kozmetikai, vegyi, tisztálkodási és papíráruk találhatók, amelyek

átlagosan 15, de egyes termékek esetében akár 50 százalékkal olcsóbbak,

és gyakran kerülnek a bevásárlókosarakba. Így jelentős összeg takarítható meg a napi vagy heti bevásárláskor.

A SPAR tehát négy héten keresztül hetente 200 háztartási és vegyiáru-cikk árát csökkenti. Az Interspar hipermarketekben 850-féle vegyi és papíráru, valamint 1500-féle kozmetikai és női higiéniai termék folyamatosan elérhető, de a legkisebb szupermarketben is megtalálható a legnagyobb márkák kínálata, mégpedig versenyképes áron. A vásárlók egyre tudatosabban választják a nagyobb kiszereléseket, amelyek ár-érték arányban is kedvezőbbek, ezért a SPAR kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ebben a szegmensben is kiváló árakat biztosítson.

Néhány példa az elkövetkező hetek alacsony áraira:

Augusztus 5-től például számos DOVE-termék 400 forinttal és egyes 750 milliliteres Palmolive folyékony szappanok 500 forinttal olcsóbban vásárolhatók meg.

Augusztus 12-től több mint 22 százalék megtakarítható a 12 darabos Gillette MACH 3 borotvabetéten, amely így 3700 forinttal olcsóbb, és 1000 forinttal kevesebbe kerül majd a 250 milliliteres Nivea tégelyes krém is.

Augusztus 19-től 30 százalékos kedvezménnyel érhető el számos arckrém.

Augusztus 26-tól pedig több mint 40 százalékkal olcsóbban vásárolható a 250 milliliteres Gliss Blonde Perfect sampon.