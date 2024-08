Bankkártya nélkül nem megy: sok cég esik el vásárlóktól, ha csak készpénzes fizetésre ad lehetőséget

Minden adott az adómentes borravalóhoz, itthon is van rá megoldás Ismét beszédtéma lett Magyarországon a borravaló és a szervizdíj témaköre és megítélése. A direkt borravaló rendszere, amelyet a HelloPay már most is használ, technikailag is megoldást nyújt az adómentességi tervekre.