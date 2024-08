Klímaváltozás: újratervezés a hétvégi házak kertjeiben

Manapság sokkal nagyobb feladatot igényel a hétvégi házaknál az, hogy milyen növényt szeretnénk ültetni, és tudunk-e olyan helyet biztosítani, hogy a vízhiányos időszakokat is kibírják. Régebben az ember vett valamit, aztán biztos megmaradt, de ma már nem így van – mondta Megyeri Szabolcs dísznövénykertész, a Megyeri kertészet tulajdonosa a Világgazdaságnak.

Klímaváltozás: már az orgona sem bírja annyira víz nélkül, mint korábban / Fotó: Shutterstock

A júliusi és augusztusi extrém szárazságban egyes dísznövényeknek szükséges a rendszeres öntözés ahhoz, hogy egészségesen fejlődjenek és virágozzanak a kertben. Éppen ezért a virágos növények közül a hagymás, évelő virágokat ültetik általában hétvégi házak kertjébe, azaz olyan helyre, ahol nem garantált a napi szintű locsolás.

Hogy kiültetünk valamit, és az öntözés nélkül megvan, olyan nincs. Olyan van, hogy szeptemberben elültetünk valamit, beöntözzük, majd ősszel és tavasszal eljuttatjuk odáig, hogy nyáron kibírják azt, hogy hetente csak egyszer vannak öntözve, de akkor is mulcsozni és takarni kell a talajt azért, hogy a nyári szárazságot át tudják vészelni

– mondta Megyeri Szabolcs.

Úgy véli, hogy már a hagymás növények is több odafigyelést igényelnek, mint korábban. Szerinte először is fel kell mérni a telek adottságait és fekvését, majd a beültetni kívánt területet is. Általánosságban minden növénynek szüksége van a napra, de az nem mindegy, hogy egész nap éri az erős sugárzás, vagy csak időszakosan.

Legyen a növénynek árnyékos pihenőidőszaka a nap folyamán, azonban a virágos növényeket kimondottan félárnyékba sem érdemes ültetni, mert akkor meg nem jön ki a színe.

A kimondottan tűző napot és a nyári szárazságot a keskeny levelű ezüstfa, a galagonya, a bodza, a kökény és a nyárfák viselik el, az olyan növények, amelyek megélnek Magyarországon az erdőkben és a mezőkön. Azok a dísznövények, amelyek a kertészetek kínálatát képezik, és az emberek szeretik beültetni a kertjeikbe, azokra ez nem jellemző. A selyemmirtusz és annak fajtái bírják a visszaverődő hőt és a forróságot leginkább.

Például az orgona, az aranyvessző és a fagyalok, amelyekről korábban egyértelműen azt gondoltunk, hogy megmaradnak és mindent kibírnak, azok most nem feltétlenül maradnak meg és bírnak ki mindent – mutatott rá a kertész.