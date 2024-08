Továbbra sem tört ki a vásárlási láz Magyarországon – megjöttek az adatok

Hozzátette: a tavalyi 2,9 százalékos reálkeresetcsökkenést tehát már visszakapták (az átlagot tekintve) a háztartások, van is szemmel látható fogyasztásbővülés, és ez segíti is a gazdasági teljesítmény növekedését: a fogyasztás húzóeró lehet úgy a második negyedévben, mint az év egészében. A számok alapján azonban – figyelembe véve a 2023. májusi nem annyira magas bázist is – ez a bővülés lehetne valamivel nagyobb is. Ez azt jelenti, hogy az óvatosság továbbra is jelen van a magyaroknál és a magasan ragadt árak is visszafogó erőt jelentenek.

Így vásároltak a magyarok a nyár első hónapjában

Júniusban

az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1611 milliárd forintot ért el.

Az országos kiskereskedelmi forgalom

49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,

35 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,

16 százaléka az üzemanyagtöltő állomások üzemanyag-forgalmában realizálódott.

Az idei első fél évben az előző esztendő azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva:

a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,7 százalékkal emelkedett, míg

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 1,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,1 százalékkal nőtt.

Mennyi pénzt hagytunk a boltokban korábban?

Az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1609 milliárd forintot ért el májusban.

Áprilisban ugyanez 1563 milliárd forint volt,

márciusban 1586,

februárban 1395,

januárban 1356,

tavaly decemberben 1811,

novemberben 1602,

októberben pedig 1589 milliárd forint.

Tehát mostanáig a májusi adat volt az idei legmagasabb.