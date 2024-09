Beruházásokban az európai élmezőnyben Magyarország

A magyar gazdaság kifejezetten jól áll az Eurostat adatai alapján a beruházási ráta tekintetében, olyannyira, hogy a tavalyi évben csupán három ország előzte meg hazánkat ezen a területen.

A beruházások jelentik a későbbi növekedés alapját / Fotó: Getty Images

A Magyar Nemzet sorra vette az uniós statisztikai hivatal eredményeit, amelyek szerint 2023-ban a magyar gazdaság 26,3 százalékát tették ki a beruházások, miközben az uniós átlag a 22 százalékot sem érte el.

Magyarországot tavaly ezen a téren három uniós tagállam, Észtország, Csehország és Románia előzte meg.

A magyar gazdaság dobogóról éppencsak lemaradó teljesítményét érdemes annak a fényében is nézni, hogy például a német, az olasz és a spanyol ráta még az uniós átlagot sem érte el, míg hazánk rávert a régiós államok többségére, így Ausztriára, Lengyelországra és Szlovákiára is. Ennek fontosságát kiemeli, hogy Mario Draghi versenyképességi jelentése szerint is a beruházások hiánya okozza az uniós gazdaságok lassulását, és ezért hiányzik 800 milliárd eurónyi beruházás az európai gazdaságból.

Nem egyszeri kiugrásról van szó

Összesítésében a lap megjegyzi, hogy az Eurostat adataiból az is kiderül, nem egyszeri kiugrásról, hanem hosszabb ideje fennálló trendről van szó. Ezt jelzi az is, hogy a magyar beruházási ráta az idei első fél évben is az európai élmezőnyben volt.

A beruházási ráta az idei első hat hónapban a GDP 23 százalékát közelítette, ami az unión belül a nyolcadik helyre elég.

Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy a magyar érték továbbra is bőven az uniós átlag fölött van, az utóbbi a 21 százalékot sem érte el az idei első fél évben. Az első három helyezett ebben az időszakban is az volt, mint tavaly, és a térségből csak Ausztria és Horvátország előzte meg hazánkat, ám az utóbbi is csak paraszthajszállal.

A Magyar Nemzet a beruházók kiléte kapcsán felidézi Orbán Viktor miniszterelnök szavait is: „Huszonötmilliárd eurónyi vagyont tettek le a németek, nevezzük ezt működő tőkének. Kilencmilliárdot tettek le az amerikaiak, kilencmilliárdot a kínaiak, és utána jönnek a dél-koreaiak. Jó állapotban vagyunk, jó irányban vagyunk” – fogalmazott a miniszterelnök, majd azt mondta: „Arra kell törekedni, hogy más mellett beruházási semlegesség is legyen. Nyugatról és Keletről is kellenek a beruházások, kellenek a beruházási források.”