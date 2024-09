Szeptember 30-án 13 órakor megkezdődik az őszi ülésszak a parlamentben. Az ülés menetrend szerint 13 órakor veszi kezdetét, Orbán Viktor az elején expozét tart a kormánypárti és ellenzéki frakciók előtt.

Itt a lista: ezekről dönt a magyar parlament még az ősszel / Fotó: Lakatos Péter

Ebben ismertetni fogja az elmúlt időszak történéseit, beszámol a magyar kormányzat döntéseiről, illetve kijelöli a következő fél év főbb teendőit. A miniszterelnöki felszólalásra mind a kilenc parlamenti frakció képviselője reagálhat, majd ismét Orbán Viktor kap szót.

Hogy pontosan mi hangzik el, arról a Világgazdaság tudósítani fog. Az viszont már most körvonalazódott, milyen program szerint dolgozik a következő hónapokban a magyar Országgyűlés.

Ahogy arra a Telex is felhívta a figyelmet, Kövér László házelnök az előttünk álló hat hónapra tizennyolc plenáris ülést irányzott elő, az utolsó december 2-án ül össze. Addig azonban mindez még könnyen változhat, kibővülhet és további időpontokban is szavazhatnak a parlamenti képviselők. Erre szükség is lehet, hiszen az előzetes törvényalkotási menetrend szerint 25 javaslatot biztosan a tisztelt ház elé kerül. Így például módosítanák

az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvényt,

a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényt,

az atomenergiáról szóló törvényt,

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényt,

a közbeszerzésekről szóló törvényt,

a munka törvénykönyvéről szóló törvényt,

egyes adótörvényeket,

egyes agrártörvényeket,

végül, de távolról sem utolsósorban benyújtják a törvényjavaslatot a 2025-ös költségvetésről.

Ez utóbbi vitán felül a legfontosabb feladata a kormányzatnak és a parlamentnek. A benyújtás maga novemberben esedékes, az elfogadás pedig decemberre csúszik. Ez szokatlan lehet, hiszen az elmúlt évek gyakorlata szerint a tavaszi ülésszakban sor került a soron következő központi büdzsé elfogadására.

Ez az év azonban más, mint a többi: novemberben az Egyesült Államokban elnökválasztást tartanak, a magyar kormányzat álláspontja szerint pedig ennek kimenetele döntő befolyással bír a magyar költségvetés helyzetére is. Ezt figyelembe véve pedig elcsúsztatta az amerikai választási eredmény megszületése utánra a jövő évi büdzsé beterjesztését.