Minimálbér 2025: körvonalazódik a megállapodás, megpecsételődhet a garantált bérminimum sorsa

„Reálisnak tartjuk, hogy két-három év alatt elérje a magyar minimálbér az átlagkereset 50 százalékát. Nem merem azt mondani, hogy megállapodtunk, de ebben a kérdésben nagyon közel a megállapodás” – mondta a Világgazdaságnak Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Múlt pénteken kétoldalú egyeztetést folytattak a munkaadói és munkavállalói oldal képviselői az uniós mininálbérről szóló irányelv hazai gyakorlatba ültetéséről. Konkrét összegekről nem esett szó, annál fontosabb elvi kérdésekről igen. Ilyen a referenciaérték meghatározása, azaz, hogy mihez viszonyítsák a mindenkori minimálbért, illetve a garantált bérminimum sorsa. Utóbbinak a megszüntetése már tavaly is felmerült, attól azonban a munkavállalók részéről a Magyar Szakszervezeti Szövetség zárkózott el, míg a vállalkozók oldalán az Áfeosz-Coop Szövetség tiltakozott.

A minimálbér jövőre minimum 10 százalékkal emelkedhet / Fotó: Komka Péter

Perlusz László szerint a kérdésben sokat haladtak előre. Elmondása szerint a mostani tárgyalásokon arról egyeztettek, hogy maradna a 2007 óta létező szakmunkás minimálbér 2027. január elseje után is,

viszont azokban az ágazatokban, ahol sikerül fejleszteni a párbeszédet a következő három évben, a helyét a tarifák váltanák fel, így testreszabottan, saját képzettségnek megfelelően, az ágazatokra jellemző garantált bérminimum-tételt lehetne meghatározni.

Hangsúlyozta, az lenne a jó, ha minél több ágazatban megélénkülne a társadalmi párbeszéd, ahol viszont ezt nem sikerül elérni, ott továbbra is a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) állapítaná meg a garantált bérminimum mértékét a minimálbérhez hasonlóan.

„Mi együtt tudunk élni azzal is, ha így marad a rendszer, azaz megmarad a minimálbér és a garantált bérminimum, és azzal is, ha összevonás történik” – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy nyitottak egy cizelláltabb, rugalmasabb rendszerre, amelyben a munkaadók is ösztönözve lennének, hogy áttérjenek az új szisztémára.

Jöhet a hároméves bérmegállapodás

Közel járnak a felek az elvi megállapodáshoz, erősítette meg a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője is. A pénteki tárgyalásokon három kérdésben egyeztettek, az egyik ilyen az uniós irányelvvel összhangban a referenciaérték meghatározása, ezt a Központi Statisztikai Hivatal által közölt rendszeres bruttó átlagkereset mértékében határozták meg, ami a különböző egyszeri juttatások nélkül számított bruttó átlagkeresetet jelenti.