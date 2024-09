Őszi wellness: új trend figyelhető meg a Covid óta – így foglalnak a magyarok

Új trend hódít: a zsúfoltak helyett a csendesebb helyeket választják a magyarok / Fotó: Cardoner Hotel és Konferenciaközpont

Őszi pihenés: a természet a legjobb hívó szó

Hozzátette: a rekreációs részlegük limitált létszámot fogad be egyszerre, ezzel is biztosítva a nem túl zajos, zsúfolt spa élményt, teret adva a mentális feltöltődésnek. „A városi stresszből kiszakadva, a speciális mikroklíma által a levegőben is érezhető, hogy itt valódi ellazulásra lesz lehetőség. Programajánlataink között is igyekszünk kiemelni azokat, melyek más irányból támogatják az emberek mentális egészségét: ilyen

az erdőmeditáció,

az erdőfürdő vagy

a relaxációs túra,

mely során újból kapcsolatot teremthetünk a természettel, önmagunkkal.”

Ami az eszközparkot illeti, közülük talán a float spa gondoskodik a legjobban a teljes relaxációról, mégpedig úgy, hogy a lebegőkabin blokkolja a külső zajok és a fény nagy részét, a helyiség szigetelésével együtt pedig egy ingermentes környezetet hoz létre. „Az idegrendszer automatikusan irányul a mély relaxáció, az elme és a test egyensúlyának, a homeosztázis helyreállítása felé” – fogalmazott Rajki Dóra.

Őszi szünet: az észak-alföldi régióba szól a legtöbb foglalás

Szezonálisan változó az átlagos tartózkodási időtartam a Cardonerben: míg tavasszal és ősszel általában egy-két éjszakára foglalnak az emberek (az átlag 1,7-1,8 éj), addig nyáron hosszabb időt, minimum három éjszakát töltenek a szállodában.

A Szallas.hu lapunknak megküldött adatai alapján az október 26-tól kezdődő és november 3-ig tartó őszi szünetben a magyarok elsősorban a fürdővárosokat veszik célba, ráerősítve a wellnessezés hazai népszerűségére. A toplistát Gyula vezeti.