Videóra vette a MÁV a kisiklott motorvonatot Magyarkútnál: ijesztő a látvány, a vezérigazgató bocsánatot kért

Megszólalt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a reggel kisiklott motorvonat kapcsán: az eset körülményeinek tisztázására azonnal vizsgálatot rendelt el. Mint írta, a siklásos baleseteket különösen komolyan veszi a vasúttársaság, és arra kér mindenkit, hogy kerüljék az elhamarkodott következtetéseket. „Az ilyen esetek többségében nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együttállása vezet a balesethez” – fogalmazott.
A vezérigazgató a baleset kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi mellékvonalak járművei és pályái évek óta felújításra szorulnak. A MÁV szerint ezért gyorsították fel a járműbeszerzési és pályafelújítási programokat, amelyek a fővonalak korszerűsítése mellett hosszabb távon a mellékvonalak megújítását is lehetővé tehetik.
Hegyi Zsolt jókívánságait fejezte ki a sérült dolgozóknak, az utasoktól pedig elnézést kért a történtekért.
Hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 75-ös vonalon is mielőbb biztonságosan közlekedhessenek a vonatok.
A motorvonat Magyarkút megállóhelynél siklott ki. Az elsődleges információk alapján a szerelvény a megengedett sebességnél lassabban közlekedett, de a baleset pontos okai még tisztázásra várnak. A baleset miatt több vonalszakaszon módosult a közlekedés:
Az utasoknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk, mivel a helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is tart.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.