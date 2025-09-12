Videóra vette a MÁV a kisiklott motorvonatot Magyarkútnál: ijesztő a látvány, a vezérigazgató bocsánatot kért

Megszólalt Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a reggel kisiklott motorvonat kapcsán: az eset körülményeinek tisztázására azonnal vizsgálatot rendelt el. Mint írta, a siklásos baleseteket különösen komolyan veszi a vasúttársaság, és arra kér mindenkit, hogy kerüljék az elhamarkodott következtetéseket. „Az ilyen esetek többségében nem egyetlen ok, hanem több szerencsétlen körülmény együttállása vezet a balesethez” – fogalmazott.

Magyarkútnál kisiklott motorvonat – így változik az utazás a Vác–Balassagyarmat vonalon / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

A vezérigazgató a baleset kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi mellékvonalak járművei és pályái évek óta felújításra szorulnak. A MÁV szerint ezért gyorsították fel a járműbeszerzési és pályafelújítási programokat, amelyek a fővonalak korszerűsítése mellett hosszabb távon a mellékvonalak megújítását is lehetővé tehetik.

Hegyi Zsolt jókívánságait fejezte ki a sérült dolgozóknak, az utasoktól pedig elnézést kért a történtekért.

Hangsúlyozta: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 75-ös vonalon is mielőbb biztonságosan közlekedhessenek a vonatok.

Menetrendi változások és pótlóbuszok

A motorvonat Magyarkút megállóhelynél siklott ki. Az elsődleges információk alapján a szerelvény a megengedett sebességnél lassabban közlekedett, de a baleset pontos okai még tisztázásra várnak. A baleset miatt több vonalszakaszon módosult a közlekedés:

az S750-es vonatok jelenleg csak Szokolya és Diósjenő, Balassagyarmat között járnak,

Vác és Berkenye között pótlóbuszok szállítják az utasokat,

Vác és Magyarkút között állomáspótló mikrobusz közlekedik,

Szokolyát Vác felől a Volán 331-es, 350-es, 351-es és 352-es járataival lehet elérni, ahol a vasúti jegyeket elfogadják.

Az utasoknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk, mivel a helyszínelés és a műszaki mentés jelenleg is tart.